MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Oyuncu İpek Filiz Yazıcı Mısır'da bikinili poz verdi! Takipçileri kayıtsız kalamadı

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı Mısır'da bikinili poz verdi! Takipçileri kayıtsız kalamadı

26.03.2023 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk 101 dizisiyle yıldızı parlayan İpek Filiz Yazıcı sosyal medya pozlarıyla dikkat çekiyor. Müzisyen eşi Ufuk Beydemir ile Mısır'a giden İpek Filiz Yazıcı bikinili poz verdi. Yazıcı'nın bu pozuna takipçileri kayıtsız kalamadı.

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı Mısır'da bikinili poz verdi! Takipçileri kayıtsız kalamadı

İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında yayımlanmış olan Babam ve Ailesi dizisinde yaşayan İpek Filiz Yazıcı, Kayıtdışı, Elimi Bırakma, Yeni Hayat, Son Nefesime Kadar ve İçimizdeki Ateş gibi dizilerde rol aldı. Geçtiğimiz aralık ayında Ufuk Beydemir ile dünyaevine giren İpek Filiz Yazıcı eşiyle Mısır'a gitti. Yazıcı, Mısır'da verdiği pozlarını takipçileriyle paylaştı.

321547090_508728984687753_6236199952968498613_n

22 yaşındaki genç oyuncu İpek Filiz Yazcı, oyunculuk hayatının yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

319576866_683189390018293_4092477989662005392_n

Yazıcı, Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde "Işık" karakteriyle kariyerindeki ilk başrol oyunculuğunu üstlendi.

312820208_5879626368714589_6442786575033278584_n

Hem televizyon hem de internet dizilerinde rol alan İpek Filiz Yazıcı'nın ilk sinema filmi Mitat bu yıl vizyona girecek.

321820304_621162926481740_7919205204403194568_n

MISIR'DAN POZUNA YORUM YAĞDI

İpek Filiz Yazıcı müzisyen eşi Ufuk Beydemir ile Mısır'a gitti.

ipek filiz yazıcı poz 1

Yazıcı bikinili pozlarını Instagram hesabında paylaştı.

ipek filiz yazıcı poz 2

Oyuncunun takipçilerinden bu pozlarına çok sayıda beğeni ve yorumlar yağdı.

ipek filiz yazıcı poz 3


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
93 kilo vermişti... Pelin Öztekin'in son hali dikkat çekti! 93 kilo vermişti... Pelin Öztekin'in son hali dikkat çekti!
Mini etekli pozuyla mest etti! Tatil fotoğrafına beğeni yağdıMini etekli pozuyla mest etti! Tatil fotoğrafına beğeni yağdı
O partiden milletvekilliği adaylığı teklifi geldiO partiden milletvekilliği adaylığı teklifi geldi
Anahtar Kelimeler:
Instagram İpek Filiz Yazıcı Ufuk Beydemir aşk 101 sosyal medya Oyuncu yaşında

En Çok Okunan Haberler

Görenleri şaşırtan keşif! 2 binin üzerinde

Görenleri şaşırtan keşif! 2 binin üzerinde

Erdoğan'ın oy oranı hakkında çok konuşulacak sözler!

Erdoğan'ın oy oranı hakkında çok konuşulacak sözler!

Cep telefonları için yeni düzenleme! Başlamasına günler kaldı

Cep telefonları için yeni düzenleme! Başlamasına günler kaldı

Şarkılar Bizi Söyler'de Uğur Aslan söyledi milyonlar ağladı!

Şarkılar Bizi Söyler'de Uğur Aslan söyledi milyonlar ağladı!

AVM'de 25 liraya VIP tuvalet! Aylık abonelik ücreti 400 lira

AVM'de 25 liraya VIP tuvalet! Aylık abonelik ücreti 400 lira

O bakanlığa 30 binden fazla personel alımı!

O bakanlığa 30 binden fazla personel alımı!

İlginizi Çekebilir

Armağan Çağlayan dayanamadı sordu! "Hürrem yağını oranıza sürerseniz kocanız..."

Armağan Çağlayan dayanamadı sordu! "Hürrem yağını oranıza sürerseniz kocanız..."

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

Bütçenizi zorlamadan kendinizi şımartın! Crocs terlik ve Levi's hoodiede %45'e varan indirim

Bütçenizi zorlamadan kendinizi şımartın! Crocs terlik ve Levi's hoodiede %45'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.