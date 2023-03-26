Oyuncu İpek Filiz Yazıcı Mısır'da bikinili poz verdi! Takipçileri kayıtsız kalamadı

İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında yayımlanmış olan Babam ve Ailesi dizisinde yaşayan İpek Filiz Yazıcı, Kayıtdışı, Elimi Bırakma, Yeni Hayat, Son Nefesime Kadar ve İçimizdeki Ateş gibi dizilerde rol aldı. Geçtiğimiz aralık ayında Ufuk Beydemir ile dünyaevine giren İpek Filiz Yazıcı eşiyle Mısır'a gitti. Yazıcı, Mısır'da verdiği pozlarını takipçileriyle paylaştı.

22 yaşındaki genç oyuncu İpek Filiz Yazcı, oyunculuk hayatının yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

Yazıcı, Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde "Işık" karakteriyle kariyerindeki ilk başrol oyunculuğunu üstlendi.

Hem televizyon hem de internet dizilerinde rol alan İpek Filiz Yazıcı'nın ilk sinema filmi Mitat bu yıl vizyona girecek.

MISIR'DAN POZUNA YORUM YAĞDI

İpek Filiz Yazıcı müzisyen eşi Ufuk Beydemir ile Mısır'a gitti.

Yazıcı bikinili pozlarını Instagram hesabında paylaştı.

Oyuncunun takipçilerinden bu pozlarına çok sayıda beğeni ve yorumlar yağdı.



