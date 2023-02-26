Oyuncu Muhlis Asan kimdir, hastalığı neydi? Muhlis Asan kaç yaşında ve neden öldü? İşte biyografisi

Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti. Ölüm haberini duyuran tiyatrocu Orhan Aydın, “Ah canım kardeşim Muhlis Asan ah… Çok üzgünüm.. Böyle olmamalıydı.. Toprağın çiçekler kokacak” diye yazdı. Peki Muhlis Asan kimdir, hastalığı neydi? Muhlis Asan kaç yaşında ve neden öldü? İşte biyografisi...

MUHLİS ASLAN NEDEN ÖLDÜ?

‘Unutma Bizi’ adlı tiyatro oyununun galasında aniden fenalaşan Muhlis Asan kalp krizi geçirdiğini farkına varamamıştı. Oyunu izleyemeden eve dönen Asan'ın rahatsızlığı arttı.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Asan, geçtiğimiz gün son nefesini verdi.

MUHLİS ASAN KİMDİR?

1958 Iğdır doğumlu Muhlis Asan 65 yaşında vefat etti. 'Hamdi Ne Umdu Ne Buldu', 'Halkın Gücü', 'Deprem' ve 'Zulüm' gibi oyunların yanı sıra 1982 ve 1986 arasında Lale Oraloğlu Tiyatrosu’nda 'Alman Gelin' ve 'Yıl 1921' oyunlarında sahneye çıktı. Zafer Diper’e ait Bizim Tiyatro’da ise 'Woyzeck Oyunu', Müjdat Gezen’le 'Gırgıriye Müzikali', Abdullah Şahin Nokta Tiyatrosu, 'Ne Yazık ki Namuslu' ve 'Sarı Çizmeli Oyunları'nda da rol aldı.

