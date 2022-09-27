MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Oyuncu Özge Borak dalıştan önce mayolu pozunu paylaştı! Fiziğiyle dikkat çekti

Oyuncu Özge Borak dalıştan önce mayolu pozunu paylaştı! Fiziğiyle dikkat çekti

27.09.2022 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllarca ekranlarda olan Özge Borak, ekranların tanınan ve aranan yüzlerinden biri oldu. Küçük Kadınlar, Eyvah Eyvah, Ihlamurlar Altında ve daha birçok başarılı yapımlarda rol alan ünlü oyuncu, son olarak tatil pozuyla ön plana çıktı.

Oyuncu Özge Borak dalıştan önce mayolu pozunu paylaştı! Fiziğiyle dikkat çekti

Başarılı oyuncu Özge Borak bu yaz tatil keyfiyle adından sık sık söz ettirdi. Bikinili pozlarıyla sık sık gündem olan Borak, son olarak mayolu pozuyla gündeme geldi.

MAYOLU POZ VERDİ

Ünlü oyuncu Özge Borak, mayolu poz verdi.

Oyuncu Özge Borak dalıştan önce mayolu pozunu paylaştı! Fiziğiyle dikkat çekti

O pozunu, "O zaman ben biraz serbest dalış yapayım da geleyim. Süper kahraman edasıyla dalarım, hiç olmazsa düşen mandalları çıkarırım." ifadeleriyle paylaştı.

Oyuncu Özge Borak dalıştan önce mayolu pozunu paylaştı! Fiziğiyle dikkat çekti

Tiyatroyla henüz 8 yaşındayken tanışan Özge Borak yıllar içerisinde çok sayıda dizide boy gösterdi.

Oyuncu Özge Borak dalıştan önce mayolu pozunu paylaştı! Fiziğiyle dikkat çekti

Menajerimi Ara, İstanbullu Gelin, Eyyvah Eyvah 3, Küçük Kadınlar projeleri bunların bir kısmıdır.

Oyuncu Özge Borak dalıştan önce mayolu pozunu paylaştı! Fiziğiyle dikkat çekti

Oyuncu Özge Borak dalıştan önce mayolu pozunu paylaştı! Fiziğiyle dikkat çekti

Oyuncu Özge Borak dalıştan önce mayolu pozunu paylaştı! Fiziğiyle dikkat çekti

Oyuncu Özge Borak dalıştan önce mayolu pozunu paylaştı! Fiziğiyle dikkat çekti

Oyuncu Özge Borak dalıştan önce mayolu pozunu paylaştı! Fiziğiyle dikkat çekti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aşk mı yaşıyorlar? Mehmet Dinçerler ile Zehra Çilingiroğlu birlikte görüntülendi!Aşk mı yaşıyorlar? Mehmet Dinçerler ile Zehra Çilingiroğlu birlikte görüntülendi!
Hamam sahnesi olay oldu! Üzerindeki havluyu çıkarıp...Hamam sahnesi olay oldu! Üzerindeki havluyu çıkarıp...
Ünlü şarkıcı tarikatın yeni şeyhi olduÜnlü şarkıcı tarikatın yeni şeyhi oldu
Anahtar Kelimeler:
Oyuncu Özge Borak ünlü oyuncu yaşında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan asgari ücret ve memur zammı sözleri!

Erdoğan'dan asgari ücret ve memur zammı sözleri!

Ardahan'da 5.3 şiddetinde deprem! Birçok ilde hissedildi

Ardahan'da 5.3 şiddetinde deprem! Birçok ilde hissedildi

İngilizler de işin içine girdi! Ne yaptın Galatasaray...

İngilizler de işin içine girdi! Ne yaptın Galatasaray...

Son dakika: Erdoğan'ın o sözleri sonrası hesap makineleri açıldı! 2023 asgari ücret için yeni senaryo! 'O rakamın altında olmayacak'

Son dakika: Erdoğan'ın o sözleri sonrası hesap makineleri açıldı! 2023 asgari ücret için yeni senaryo! 'O rakamın altında olmayacak'

Korkunç cinayeti canlı yayında itiraf etti! Polisler stüdyoya girdi, gözaltına alındı

Korkunç cinayeti canlı yayında itiraf etti! Polisler stüdyoya girdi, gözaltına alındı

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu'ndan göğüs dekolteli dans videosu! "Pozitif basalım bünyeye"

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu'ndan göğüs dekolteli dans videosu! "Pozitif basalım bünyeye"

İlginizi Çekebilir

Yanlış tüketince zararı yararından daha fazla oluyor!

Yanlış tüketince zararı yararından daha fazla oluyor!

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! Kraliçe'nin ölümünü de bildi

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! Kraliçe'nin ölümünü de bildi

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Köpeği, ağzına dışkısını yaptı! O anı fotoğraflamayı ihmal etmedi

Köpeği, ağzına dışkısını yaptı! O anı fotoğraflamayı ihmal etmedi

Metrelerce arkasından koştu! Yakalayınca öldüresiye dövdü

Metrelerce arkasından koştu! Yakalayınca öldüresiye dövdü

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.