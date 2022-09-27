Oyuncu Özge Borak dalıştan önce mayolu pozunu paylaştı! Fiziğiyle dikkat çekti

Başarılı oyuncu Özge Borak bu yaz tatil keyfiyle adından sık sık söz ettirdi. Bikinili pozlarıyla sık sık gündem olan Borak, son olarak mayolu pozuyla gündeme geldi.

MAYOLU POZ VERDİ

Ünlü oyuncu Özge Borak, mayolu poz verdi.

O pozunu, "O zaman ben biraz serbest dalış yapayım da geleyim. Süper kahraman edasıyla dalarım, hiç olmazsa düşen mandalları çıkarırım." ifadeleriyle paylaştı.

Tiyatroyla henüz 8 yaşındayken tanışan Özge Borak yıllar içerisinde çok sayıda dizide boy gösterdi.

Menajerimi Ara, İstanbullu Gelin, Eyyvah Eyvah 3, Küçük Kadınlar projeleri bunların bir kısmıdır.





