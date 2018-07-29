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Oyuncu Özge Özder ile müzisyen Sinan Güleryüz evlendi

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.07.2018 23:01 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Özge Özder ve uzun zamandır aşk yaşadığı müzisyen sevgilisi Sinan Güler dünyaevine girdi.

Oyuncu Özge Özder ile müzisyen Sinan Güleryüz evlendi

Pazar akşamı yapılan törenle dünyaevine giren Özge Özder, nikah öncesi hazırlıkları Instagram hesabından paylaştı.

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Özge Özder ve Sinan Güler, üstü açık kırmızı bir klasik otomobille şehir turu attı ve düğünün yapılacağı İstanbul'daki otele geldi.

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Özge Özder'i bu özel gününde yakın arkadaşları Aslı Tandoğan, Gözde Kansu ve Begüm Birgören yalnız bırakmadı.

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ÖZGE ÖZDER KİMDİR?
1 Nisan 1978 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Özge Özder, küçük yaşlarda tiyatro ile tanışmıştır. 1996 yılında konservatuvar sınavlarına girmiş ve Bilkent Üniversitesi tiyatro bölümünü burslu olarak, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünü ise yüksek dereceyle kazanmıştır.

Oyunculuk hayatına BKM ile başlamıştır. 2001 yılından beri aktif olarak tiyatro sahnelerinde olan oyuncu 2004-2006 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Haziran Gecesi dizisinde canlandırdığı Lale adlı rol ile televizyonda da büyük başarı yakalamış, isim olarak akıllara kazınmıştır. Show Tv'de yayınlanan Dudaktan Kalbe dizisinde canlandırdığı çelik prensesi Prenses Cavidan ise televizyon kariyerinin doruk noktası olmuştur. Televizyon ve sinema oyunculuğundaki başarısı ile günden güne dikkat çeken ve ünlü olan oyuncu tiyatro yapmaktan hiç vazgeçmemiş ve 2005 yılından beri sahneye çıktığı Şehir Tiyatroları bünyesinde halen görev yapmaktadır.

Üç Kız Kardeş oyununda Nataşa rolüyle gösterdiği performans ile Bedia Muvahhit ödülüne layık görülmüş, aynı rolle Afife Jale ve Sadri Alışık ödüllerine aday olmuştur. Leonce ile Lena oyununda Lena rolüyle yine Afife Jale ödülüne aday olan oyuncu, daha sonra FOX TV'de yayınlanan Umutsuz Ev Kadınları adlı dizide Emel karakterini canlandırmıştır. Senaryo gereği komada olan Emel karakterinin ölmesi gerekiyordu fakat dizinin hayranları Özge Özder'e 'Emel'in ölmesini istemiyoruz' mesajları yollayınca ve bu mesajların sayısı oldukça yoğun olduğu için Emel karakteri ölmemiş komadan çıkıp Gül Çıkmazı'na geri dönmüştür.

Dizi 19 Haziran 2014'te final yapmıştır. Daha sonra Kehribar dizisinde Adile Yarımcalı rolünü oynamıştır ancak dizi 15 bölüm devam edebilmiştir. Özge Özder son olarak Umuda Kelepçe Vurulmaz isimli dizide rol almıştır.

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