Oyuncu telefonu Xiaomi Black Shark 2 tanıtıldı

Black Shark 2, 2019 yılı amiral gemisi modelleri gibi gücünü Qualcomm’un Snapdragon 855 yonga setinden alıyor. 12 GB RAM ile donatılan telefon 6.4 inç büyüklüğünde 1080 x 2340 çözünürlüğünde AMOLED ekran ile geliyor.

Liquid Cool 3.0 soğutma sistemi ile hem işlemciyi hem de telefon genelini başarılı bir şekilde soğutmayı başaran Xiaomi, bu modelde 27W hızlı şarj desteğine sahip 4.000 mAh kapasiteli bataryaya yer veriyor.

Oyunların çok şarj tükettiğini düşünürsek 4.000 mAH bataryanın oldukça ideal olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca 27W hızlı şarj ile telefon rakiplerine göre daha hızlı şarj olacak. Xiaomi oyun telefonuna 48 Megapiksel + 12 Megapiksel çözünürlüğünde çift arka ve 20 Megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya yer veriyor.

6 GB RAM / 128 GB depolamaya sahip olan Black Shark 2 modeli 477 dolar, 8 GB RAM / 128 GB depolamaya sahip olan modeli ise 521 dolardan satışa sunulacak. 8 GB RAM / 256 GB depolamaya sahip olan Black Shark 2 modeli 565 dolar ve 12 GB RAM / 256 GB depolama ile gelen modeli ise 625 dolardan satılacak.

Son olarak telefonun kutusundan Android 9.0 Pie işletim sistemi ile çıktığını belirtelim.

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