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Oyunculara özel kulak içi kulaklık

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TEKNOLOJİ  | 02.05.2019 09:35 | Son Güncelleme

Razer, özellikle oyuncuların bildiği ve tercih ettiği bir marka. Bu kez direkt olarak oyunlara yönelik hareket edilmemiş, daha çok müzik dinlemeyi de seven oyuncular hedef alınmış.

Oyunculara özel kulak içi kulaklık

Ürünü kutudan ilk çıkardığınızda, akıllı telefonunuzla rahatlıkla kullanabileceğiniz yapıda olduğunu fark etmeniz uzun sürmüyor. Ürünün kablosunun üzerinde şarkılar arasında geçiş yapmanıza, ses seviyesini ayarlamanıza ve gelen aramaları cevaplandırmanıza yarayan standart bir panel yer alıyor. Siyah renkte hazırlanan üründe tabii ki yeşil renkte Razer logoları fazlasıyla dikkat çekici. Kabloları ise kaliteli ve kolay kolay birbirine dolanmayacak, sıkıntı çıkarmayacak formda. Ayrıca farklı boyutlarda yedek başlıklar da var.
Kendi adıma konuşmam gerekirse, kulak deliğine tam oturan bir kulak içi kulaklık benim için çok önemli. Çünkü ne bana ulaşması gereken sesin dışarıya sızmasını isterim, ne de müzik dinlediğim esnada dışarıdaki sesleri duymak…

Ürün, dual driver teknolojisi üzerine inşa edilmiş. Bunun anlamı, yüksek frekansta ses detayları sunabilirken aynı zamanda derin bass’ları da verebiliyor olması. Ek olarak, bir de ses izolasyon sistemi var, ki bu sayede az evvel de belirttiğim gibi müzik keyfinizi doyasıya yaşayabiliyorsunuz.

Peki kullanımı nasıl, kağıt üstünde belirtilenleri gerçekte de sunabiliyor mu?

20 Hz – 20 kHz frekans aralığı sunan ve 1 metreden daha uzun bir kablosu bulunan kulaklık, açıkçası beni tatmin etti.
Öncelikle, kabloların dolanmayan yapısı önemli. Sonrasında, kulaklıkların kulakta sağlam durabilmesi de öyle. Sıklıkla kulakta gevşeyen, yeniden konumlandırılması gereken kulak içi kulaklıklar eziyetten başka bir şey değil. Neyse ki Razer Hammerhead Duo’da böyle bir sorun da yok.

Ürünün ses kalitesini beğendim. Yüksek ve net seslerin yanında, temiz bass’lar da benim için her zaman önemli olmuştur. Birini sunarken ötekini es geçme durumu söz konusu değil. Klasik müziklerden hard rock’a kadar, oldukça geniş bir yelpazede müzikler dinleyebilirsiniz.

Müzik dedik ama, mobil platformlarda oyun oynamak da büyük keyif. Eh, bu kulaklık sayesinde oyunlardan ekstra keyif almanız da mümkün.

Tabii özellikle toplu taşıma araçlarında seyahat ediyorken ses seviyesini en yükseğe çekmemenizi öneririm. Hem kulak sağlığınız için sakıncalı hem de yanınızdakiler sizi duyabilir.
Unutmadan, panelinin kullanımı kolay ve mikrofonun ses kalitesi de yeterli düzeyde.

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