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Oyunculara saldırıp, restorana zarar vermişti! O anlar saniye saniye kayda alınmış

Betül Kurucu Betül Kurucu
VİDEO  | 19.09.2019 07:20 | Son Güncelleme

İzmir’de oyuncu Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu ile organizatör Serhat Aydoğdu'nun bir restoranda saldırıya uğradıkları anların görüntüleri ortaya çıktı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü oyuncu Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu, İzmir'de sahneledikleri tiyatro oyununun ardından organizatör Serhat Aydoğdu ile birlikte yemek için bir restorana gitti. Çoruh ve beraberindekiler, restoranın önünde köpeğe eziyet eden bir grubu sözlü olarak uyardı. Uyarıya tepki gösteren şahıslar, oyunculara ve organizatöre saldırıp darp etti. Darp olayına ait görüntüler ortaya çıktı. Saldırganların Çoruh, Akkoyunlu ve Aydoğdu'yu darp ettikten sonra restoran dışındaki sandalye ve servis takımlarını içeriye doğru fırlattıkları, Murat Akkoyunlu'nun üst kata kaçtığı görülüyor.(İHA)

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izmir saldırı

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