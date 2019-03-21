Oyuncuların aradığı hız Acer Nitro VG0 serisi monitörlerde!

AMD Radeon FreeSync özelliğine sahip yeni Nitro VG0 Serisi monitörlerin oluşturduğu kareler, ekran yırtılmasını ortadan kaldırmak ve gecikme sürelerini azaltmak için ekran kartının kareleriyle senkronize ediliyor. Böylece akıcı bir oyun deneyimi ortaya çıkıyor.

Dahili Visual Response Boost (VRB) teknolojisi ise hızlı hareket eden görüntülerde bulanıklığı azaltarak 1 ms tepki süresi elde ediyor. 6 yönlü renk ayarı sayesinde kullanıcılar, oynadıkları oyuna en uygun renk, ton ve doygunluk seviyesini belirleyebiliyor. 11 farklı siyah düzeyi seçeneği arasından tercih yapmalarını sağlayan dahili siyah artırma özelliği ise oyuncuların görsel avantaj elde ederek düşmanlarını kolayca bulmalarını, saklanmalarını veya yarış pistinde virajları alabilmelerini sağlıyor.

Acer Nitro VG0 serisi, 1920x1080@75 Hz çözünürlük sayesinde mükemmel görsel detaylar sunuyor. Seri, Blu-ray disk konsol oyunları ve geniş ekran sinema gibi gelişmiş 1080p Full HD oyun, multimedya ve üretkenlik uygulamaları için mükemmel bir çözüm sunuyor.