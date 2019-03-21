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Oyuncuların aradığı hız Acer Nitro VG0 serisi monitörlerde!

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TEKNOLOJİ  | 21.03.2019 10:38 | Son Güncelleme

27, 23,8 ve 21,5 inç seçenekleriyle gelen Acer Nitro VG0 serisi Full HD monitörler, AMD Radeon FreeSync teknolojisi ve 1 ms tepki süresiyle uygun fiyata akıcı oyun deneyimi sunuyor.

Oyuncuların aradığı hız Acer Nitro VG0 serisi monitörlerde!

AMD Radeon FreeSync özelliğine sahip yeni Nitro VG0 Serisi monitörlerin oluşturduğu kareler, ekran yırtılmasını ortadan kaldırmak ve gecikme sürelerini azaltmak için ekran kartının kareleriyle senkronize ediliyor. Böylece akıcı bir oyun deneyimi ortaya çıkıyor.

Dahili Visual Response Boost (VRB) teknolojisi ise hızlı hareket eden görüntülerde bulanıklığı azaltarak 1 ms tepki süresi elde ediyor. 6 yönlü renk ayarı sayesinde kullanıcılar, oynadıkları oyuna en uygun renk, ton ve doygunluk seviyesini belirleyebiliyor. 11 farklı siyah düzeyi seçeneği arasından tercih yapmalarını sağlayan dahili siyah artırma özelliği ise oyuncuların görsel avantaj elde ederek düşmanlarını kolayca bulmalarını, saklanmalarını veya yarış pistinde virajları alabilmelerini sağlıyor.

Acer Nitro VG0 serisi, 1920x1080@75 Hz çözünürlük sayesinde mükemmel görsel detaylar sunuyor. Seri, Blu-ray disk konsol oyunları ve geniş ekran sinema gibi gelişmiş 1080p Full HD oyun, multimedya ve üretkenlik uygulamaları için mükemmel bir çözüm sunuyor.

IPS paneller görüntüleri yatay ve dikey olarak 178 derecelik izleme açısında bozulmadan sunuyor. Çerçevesiz tasarım ise izleme alanını artırmasının yanı sıra birden fazla monitör kullanılan kurulumların neredeyse kusursuz olmasını sağlıyor. NTSC standart renk gamının yüzde 72’sini kapsayan ve 250 cd/m2 parlaklık sunan Acer VG0 serisi canlı renkler ve görüntüler meydana getiriyor.

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Özel ayarlar
Dahili Acer Display Widget özelliği, kullanışlı bir ekran menüsü düğmesini kullanarak monitör ayarlarını rahatça yapabilmenizi sağlıyor. Her uygulama ve kullanıcı için özel ayarlar belirlemeyi de mümkün kılan bu özellik, üretkenliği ve verimliliği artırmak için ekranı farklı bölümlere ayrıma olanağı da sunuyor.

Oyun modları

Acer Game Mode işlevinde kullanılan içeriğe göre görüntüleri optimize eden önceden ayarlanmış sekiz adet ekran modu bulunuyor. Bunlar arasında; Aksiyon, Yarış, Spor, Kullanıcı, Standart, ECO, Grafik ve Sinema yer alıyor. Bunlara kısayol tuşu veya ekran menüsü içindeki ayar menüsünden kolayca erişilebiliyor.

En uygun izleme açısını bulmak için monitörü -5 ila 20 derece açıyla eğmeniz mümkün. Flickerless, BlueLightShield, ComfyView ve düşük karartma teknolojilerini içeren Acer VisionCare özelliği sayesinde uzun oyun maratonlarında izleme rahatlığı artıyor.

Üründeki siyah çerçeve ve kırmızı hatlara sahip üçgen ayak sportif bir tasarım oluşturuyor. VESA montajına uygun olan monitörler masa alanından tasarruf etmek için duvara asılabiliyor. Böylece oyun kontrolcülerine, farelere ve diğer cihazlara daha fazla yer kalıyor. Güçlü ses efektlerine destek veren 2 Watt gücünde iki hoparlör ile kaliteli sesler elde ediliyor. İki adet HDMI girişi ise birçok farklı bilgisayara bağlanma imkânı sağlıyor.

Fiyat ve bulunabilirlik

Acer Nitro VG0 serisi monitörlerden 23,8 inç olan modeller Türkiye’de 824 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

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Acer Acer Nitro VG0 monitör pc

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