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  4. Oyunculuğu bırakıp ''EYT'ye geçtim'' demişti! Adanalı'nın İdil'i Selin Demiratar uzun zaman sonra ortaya çıktı! Son haline yorum yağdı

Oyunculuğu bırakıp ''EYT'ye geçtim'' demişti! Adanalı'nın İdil'i Selin Demiratar uzun zaman sonra ortaya çıktı! Son haline yorum yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.01.2025 10:52
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Oktay Kaynarca ve Mehmet Akif Alakurt'un başrollerinde yer aldığı Adanalı dizisinde canlandırdığı 'İdil Ertürk' karakteri ile hafızalarımıza kazınan Selin Demiratar uzun zamandır gözlerden uzak sakin bir hayat sürüyor. Oyunculuğu bırakıp ortalardan kaybolan Demiratar daha önce yaptığı bir açıklamada ''EYT'ye geçtim'' demişti. Uzun zaman sonra ortaya çıkan Demiratar şimdi de son haliyle dikkat çekti.

Oyunculuğu bırakıp ''EYT'ye geçtim'' demişti! Adanalı'nın İdil'i Selin Demiratar uzun zaman sonra ortaya çıktı! Son haline yorum yağdı

"Acı Hayat" dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan "Adanalı", "Şüphe", "Huzur Sokağı" gibi yapımlarla da şöhreti yakalayan Selin Demiratar, 2020 yılında Mehmet Ali Çebi ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakıp ekranlardan uzak kalmayı tercih etti.

Şöhreti geride bırakan Selin Demiratar "Eşim, kedilerim ve köpeklerim ile güzel bir hayat yaşıyorum" diyerek sakin yaşantısıyla mutluluğunu dile getirmişti.

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'EYT'YE GEÇTİM' DEMİŞTİ

Setlere dönüp dönmeyeceği her zaman merak edilen güzel oyuncu daha önce yaptığı bir açıklamada ''EYT'ye geçtim inan özlemiyorum izlemeyi seviyorum artık. İzleyici olarak dizileri izliyorum ama bir daha o set temposuna girmek artık bilmiyorum'' demişti.

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Uzun zaman sonra yeniden görüntülenen Demiratar bu defa fikrini değiştirdi ve müjdeyi verdi.

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MÜJDEYİ VERDİ

SnobMagazin'de yer alan habere göre; "Sevenleriniz sizi özledi ne zaman ekranlarda sizi tekrar göreceğiz?" sorusuna Selin Demiratar, "İş görüşmelerim devam ediyor projeleri değerlendiriyorum içime sinen bir proje gelirse ekranlarda olacağım" yanıtını verdi.

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SON HALİNE YORUM YAĞDI

Selin Demiratar son haliyle de kısa sürede gündem oldu. Ünlü ismi görenler; 'kadın hiç yaşlanmıyor', 'hep aynı', 'hiç değişmemiş' gibi yorumlar yaptılar.

Anahtar Kelimeler:
Selin Demiratar
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