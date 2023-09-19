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  4. Oyunculuğu eleştirilen Hande Erçel'e bir yorum da yönetmeninden geldi! Övgü dolu sözler...

Oyunculuğu eleştirilen Hande Erçel'e bir yorum da yönetmeninden geldi! Övgü dolu sözler...

19.09.2023 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde Burak Deniz'le başrolünü paylaştığı Fox Tv'nin yeni dizisi Bambaşka Biri ile izleyicisinin karşısına çıkan güzel oyuncu Hande Erçel'in performansı sosyal medyada çok konuşuluyor. Oyunculuğu beğenilmeyen Erçel, sürekli eleştirilere maruz kalırken güzel oyuncuya bir yorum da yönetmeninden geldi.

Başrollerini Hande Erçel ve Burak Deniz'in paylaştığı Bambaşka Biri dizisi, geçtiğimiz hafta FOX TV'de yayın hayatına başladı. Dizinin başladığı günden beri sosyal medyada Hande Erçel'in oyunculuğu konuşuluyor.

Ünlü ismin, oyunculuk performansı dizinin önüne geçti ve Erçel resmen eleştiri yağmuruna tutuldu. Diziyi eleştiren ilk isimlerden biri de Armağan Çağlayan oldu.

Çağlayan; 'Bütün parayı iki başrol oyuncusuna verince, diğer oyunculara ve prodüksiyona verecek para kalmamış sanırım" ifadelerini kullandı.

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“Bambaşka Biri” dizisi ikinci bölümünde resmen atağa geçti. Ethem Özışık’ın yazdığı dizi total’de 4.53, AB’de 4.91 ve ABC1’de 5.31 reytingle günün en çok izlenen dizisi oldu.

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Dizinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt, savcı Leyla rolüne hayat veren Hande Erçel'i övdü ve “Seninle beraber bir hikâyenin peşine takılmak, savaşmak muhteşem zevkli…” yorumunu yaptı.

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