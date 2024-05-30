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Oyunculuk dersleri almaya başladı... Hadise o dizide rol alacak! İstediği ücret dudak uçuklattı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.05.2024 10:21
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Sahne şovları ve tercih ettiği kostümlerle adından sıkça söz ettiren Hadise şimdi de oyuncu olmaya karar verdi. Dijital bir platformda yayınlanacak 8 bölümlük dizide rol alacağı iddia edilen Hadise oyunculuk derslerine başlamış bile...

Oyunculuk dersleri almaya başladı... Hadise o dizide rol alacak! İstediği ücret dudak uçuklattı

Özel hayatı, cesur sahne kostümleri ve danslarıyla magazin gündeminden hiç düşmeyen Hadise şimdi de oyunculuğa soyundu.

ALACAĞI ÜCRET DUDAK UÇUKLATTI

Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; uzun zamandır gelen oyunculuk tekliflerini geri çeviren Hadise dijital bir platformda yayınlanacak 8 bölümlük dizi için anlaştı.

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Yakında sete çıkacak olan Hadise dizi için 10 milyona el sıkıştı. Şu sıralar oyunculuk derslerine başlayan Hadise'yi yakın arkadaşı Seda Bakan'ın ikna ettiği iddia edildi.

Ünlü şarkıcı Hadise son kıyafetiyle tartışma yaratmıştı. Külot modasına uyan Hadise mayo tarzı bir görünümle sahneye çıkmış ve o kostümü ile 10. Yıl Marşı'nı söylemişti. Bazı sosyal medya kullanıcıları Hadise'ye tepki göstererek "saygısızlık" şeklinde yorumlar yapmıştı.

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Hadise
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