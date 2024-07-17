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Oyuncunun kulübü de doğruladı! Galatasaray'a yeni Viking... Resmi açıklama her an gelebilir

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.07.2024 11:28
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürürken uzun süredir gündemde olan bir isim ile alakalı sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Oyuncunun kulübü de doğruladı! Galatasaray'a yeni Viking... Resmi açıklama her an gelebilir

Yeni sezonda da şampiyon olarak seriye bağlamak isteyen Galatasaray'da transfer temasları hız kesmeden devam ederken, Sarı-Kırmızılılar'da uzun süredir gündemde olan bir isim için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'ın daha önce görüşme sağladığı ve büyük oranda anlaştığı 21 yaşındaki Danimarkalı oyuncu için kulübü Kopenhag'dan açıklama geldi.

"TEKLİF ALINDIĞI DOĞRU"

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Kopenhag'tan yapılan açıklamada, "Elias Jelert'in Galatasaray Sportif A.Ş.'ye olası bir transferi hakkında piyasada söylentiler ortaya çıktı. F.C. Kopenhag, Elias Jelert için Galatasaray Sportif A.Ş.'den bir teklif alındığını doğrulayabilir. Taraflar arasındaki görüşmeler halen devam etmektedir ve bir anlaşmaya varılacağı kesin değildir. Nihai bir anlaşmaya varılması halinde bir şirket duyurusu yapılacaktır." denildi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

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Sarı kırmızlı takım, Elias Jelert ile anlaştı. Kulüpler bonservis bedeli ve sonraki satıştan pay konusunda işi sonuçlandırmak için final görüşmesi yapıyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

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Son anda bir aksilik çıkmaması halinde Galatasaray'ın transferi resmi olarak açıklaması bekleniyor.

HAZIRLIK MAÇINDA YOK

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Elias Jelert'in Kopenhag'ın salı günü Sonderjyske ile oynayacağı hazırlık maçında forma giymeyeceği, nedeninin Galatasaray ile devam eden transfer görüşmeleri olduğu belirtildi.

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