SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Oyundan gözyaşlarıyla çıkmıştı Hüseyin Türkmen'in son durumunu Abdullah Avcı açıkladı: Aşil tendonu koptu!

Oyundan gözyaşlarıyla çıkmıştı Hüseyin Türkmen'in son durumunu Abdullah Avcı açıkladı: Aşil tendonu koptu!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.01.2024 23:14 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilen Trabzonspor'da maçın 20. dakikasında sakatlanan Hüseyin Türkmen'in son durumunu teknik direktör Abdullah Avcı açıkladı. İşte detaylar...

Hüseyin Türkmen

Hüseyin Türkmen

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Trabzonspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Mücadele 1-0 Çaykur Rizespor üstünlüğüyle sona erdi. Maçta tek gol; 78. dakikada Varesanovic'ten geldi.

GÖZYAŞLARIYLA AYRILMIŞTI

huseyin-turkmen-trabzonspor-2018-1689338135-111536

Karşılaşmasının 20. dakikasında rakibiyle ikili mücadeleye giren Hüseyin Türkmen sol ayağını tutarak acı içinde kıvranmaya başladı. Oyuna devam edemeyen yıldız futbolcu sahadan sedye ile çıkartılırken göz yaşlarına hakim olmadı.

KÖTÜ HABERİ VERDİ

30ed64cea64f4148a9a541ce9959f080

Mücadelenin ardından Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı "Hüseyin'in aşil tendonu koptu diye bilgi geldi bana. Biz oyuncuya sahanın içinde inanmak zorundayız. Maç kazanabiliriz, kaybedebiliriz. Bunlar önemli değil. Hüseyin'e geçmiş olsun diyoruz." dedi.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Icardi oyuna girdi, yapacağını yaptı! 2 gol attı biri iptal edildiIcardi oyuna girdi, yapacağını yaptı! 2 gol attı biri iptal edildi
Galatasaray İstanbulspor karşısında geriden gelerek kazandı!Galatasaray İstanbulspor karşısında geriden gelerek kazandı!
İzleyenler ne olduğunu anlayamadı! İstanbulspor'un golü iptal edilirken, G.Saray penaltı kazandıİzleyenler ne olduğunu anlayamadı! İstanbulspor'un golü iptal edilirken, G.Saray penaltı kazandı
Anahtar Kelimeler:
Abdullah Avcı Trabzonspor Sakatlık son dakika Süper Lig maçı trabzonspor, süper li maçın
En Çok Okunan Haberler
300 bin TL'lik kredinin geri ödeme tutarı sosyal medyada gündem oldu

300 bin TL'lik kredinin geri ödeme tutarı sosyal medyada gündem oldu

Ekrem İmamoğlu'na bir rakip daha! İsmail Saymaz o ismi açıkladı

Ekrem İmamoğlu'na bir rakip daha! İsmail Saymaz o ismi açıkladı

Resmen açıklandı! Avrupa Kupaları TRT'de ücretsiz yayınlanacak

Resmen açıklandı! Avrupa Kupaları TRT'de ücretsiz yayınlanacak

Galatasaray İstanbulspor karşısında geriden gelerek kazandı!

Galatasaray İstanbulspor karşısında geriden gelerek kazandı!

Maç bitti olanlar oldu: TFF'ye son çağrımızdır!

Maç bitti olanlar oldu: TFF'ye son çağrımızdır!

G.Saray'da bir ayrılık daha! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

G.Saray'da bir ayrılık daha! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Kalitesiyle övgü toplayan markaların ürünlerinde %50 indirim

Kalitesiyle övgü toplayan markaların ürünlerinde %50 indirim

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.