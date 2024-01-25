Oyundan gözyaşlarıyla çıkmıştı Hüseyin Türkmen'in son durumunu Abdullah Avcı açıkladı: Aşil tendonu koptu!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Mücadele 1-0 Çaykur Rizespor üstünlüğüyle sona erdi. Maçta tek gol; 78. dakikada Varesanovic'ten geldi.

GÖZYAŞLARIYLA AYRILMIŞTI

Karşılaşmasının 20. dakikasında rakibiyle ikili mücadeleye giren Hüseyin Türkmen sol ayağını tutarak acı içinde kıvranmaya başladı. Oyuna devam edemeyen yıldız futbolcu sahadan sedye ile çıkartılırken göz yaşlarına hakim olmadı.

KÖTÜ HABERİ VERDİ

Mücadelenin ardından Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı "Hüseyin'in aşil tendonu koptu diye bilgi geldi bana. Biz oyuncuya sahanın içinde inanmak zorundayız. Maç kazanabiliriz, kaybedebiliriz. Bunlar önemli değil. Hüseyin'e geçmiş olsun diyoruz." dedi.





