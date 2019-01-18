Ozan Kabak bonservis ücretiyle 'en'ler listesinde

Galatasaray'dan 11 milyon avro bonservisle Almanya'nın Stuttgart takımına transfer olan Ozan Kabak, birçok konuda Türk futbol tarihine geçti. Galatasaray altyapısına 2011'de dahil olan Ozan Kabak, sarı-kırmızılı kulübün çok şey beklediği 2000 jenerasyonuyla oluşturulan takımında önemli bir yer tuttu. Farklı alt yaş kategorilerinde forma giyen Ozan, 19 yaş altı takımındayken teknik direktör Fatih Terim'in dikkatini çekti. Genç savunma oyuncusu, Galatasaray A Takımı'nın formasını ilk kez geçen sezonun 33. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında giydi.

Abdussamed Karnuçu, Ahmet Sivri, Boran Güngör, Berk Balaban, Celil Yüksel, Doğan Can Davas, Yunus Akgün gibi gençlerin götürüldüğü İsviçre'deki bu sezon öncesi kampında yer almayan genç savunma oyuncusu, buna rağmen sezonun ilk yarısında takımın vazgeçilmezlerinden oldu.

Sezonun 3. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında sonradan oyuna dahil olan ve kısa süre alan Ozan Kabak, 5. haftadaki Kasımpaşa müsabakasıyla başlayan süreçte bir karşılaşma hariç ilk 11'deki yerini kaptırmadı.