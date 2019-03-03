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Ozan Kabak, Bundesliga tarihine geçti

ALMANYA HABERLERİ  | 03.03.2019 18:47 | Son Güncelleme

Bundesliga'nın 24. haftasında Stuttgart'ın evinde Hannover'i 5-1 yendiği maçta milli futbolcumuz Ozan Kabak, 2 gol attı. Ozan Kabak, Bundesliga'da iki gol birden atan en genç Türk oyuncu olarak tarihe geçti.

Ozan Kabak, Bundesliga tarihine geçti

Ozan Kabak, Hannover'e iki gol atarak Bundesliga tarihine geçti... Bundesliga'nın 24. haftasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Stuttgart ile Hannover karşılaştı.

Maça hızlı başlayan Stuttgart, 4. dakikada Beşiktaş'ın eski yıldızı Mario Gomez'in golüyle 1-0 öne geçti. 16'da sahneye çıkan milli futbolcumuz Ozan Kabak topu ağlara göndererek skoru 2-0'a taşıdı.

İlk yarının son dakikasında bir kez daha golü atan Ozan Kabak, Stuttgart'ı devreye 3-0 önde götüren isim oldu. Ozan Kabak ayrıca Bundesliga'da iki gol birden atan en genç Türk oyuncu olarak tarihe geçti.

İkinci yarıda Hannover, Jonathas ile durumu 3-1'e getirse de Stuttgart, Steven Zuber'in attığı iki golle maçtan 5-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu sonuçla Stuttgart puanını 19 yaparken, Hannover ise 14 puanda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ozan Kabak stuttgart hannover Bundesliga

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Pen6 maker Kabak nasıl atmış iki gol, incelensin.
helal olsun övünelim futbolcumuzla
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