Ozan Kabak, Bundesliga tarihine geçti

Ozan Kabak, Hannover'e iki gol atarak Bundesliga tarihine geçti... Bundesliga'nın 24. haftasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Stuttgart ile Hannover karşılaştı.

Maça hızlı başlayan Stuttgart, 4. dakikada Beşiktaş'ın eski yıldızı Mario Gomez'in golüyle 1-0 öne geçti. 16'da sahneye çıkan milli futbolcumuz Ozan Kabak topu ağlara göndererek skoru 2-0'a taşıdı.

İlk yarının son dakikasında bir kez daha golü atan Ozan Kabak, Stuttgart'ı devreye 3-0 önde götüren isim oldu. Ozan Kabak ayrıca Bundesliga'da iki gol birden atan en genç Türk oyuncu olarak tarihe geçti.

İkinci yarıda Hannover, Jonathas ile durumu 3-1'e getirse de Stuttgart, Steven Zuber'in attığı iki golle maçtan 5-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu sonuçla Stuttgart puanını 19 yaparken, Hannover ise 14 puanda kaldı.

