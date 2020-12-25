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Ozan Kabak için yeni bonservis bedeli 25 milyon Euro

ALMANYA HABERLERİ  | 25.12.2020 14:22 | Son Güncelleme

Schalke'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ozan Kabak için Liverpool ve Milan'ın kıyasıya rekabeti sürüyor. Alman kulübünün mali sorunları nedeniyle bonservis bedelini 25 milyon Euro'ya kadar düşürdüğü belirtiliyor ve Ozan, kendisini ikna edebilen kulübe imza atacak.

Ozan Kabak için yeni bonservis bedeli 25 milyon Euro

Schalke'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan milli futbolcumuz Ozan Kabak'a Liverpool ve Milan'ın yoğun ilgisi sürüyor.

Maddi sorunlar yaşayan ve Bundesliga'da zor günler geçiren Schalke'nin Ozan Kabak'ın satışına hazır olduğu belirtilirken konuşulan bonservis bedelinin detayları da netleşti. Daha önce Ozan'ın bonservis bedelini 40 milyon Euro civarı olarak belirleyen Schalke'nin devre arasında ödenecek 25 milyon Euro'ya ikna olabileceği ifade ediliyor.

Ruhr24.de'nin haberine göre; Liverpool, Ozan Kabak için Belçikalı forvet Divock Origi'yi takas ile önerecek. Ozan Kabak bu sezon Bundesliga'da 8 maçta 705 dakika süre alarak takımının skor yüküne katkı sağlayamamıştı.

(SPORX)


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