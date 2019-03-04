Ozan Kabak çılgınlığı! Hayran bıraktı...

Sky Sport'un internet sitesinde "Kabak Hannover 96’ya karşı Bundesliga'da tarih yazdı." başlığıyla verilen haberde, Ozan'ın Bundesliga’da attığı iki golle tarih kitaplarında yerini aldığı belirtildi.

Haberde, Ozan’ın Bundesliga’da bir maçta iki gol atan en genç Türk futbolcu unvanını Hakan Çalhanoğlu’nun elinden aldığı, aynı zamanda Neven Subotic’in, bir maçta iki kafa golü atan en genç futbolcu unvanı ele geçirdiği ifade edildi.

Kicker dergisinin haberinde de 2 kafa golü atan Ozan Kabak’ın takımın galibiyetine önemli katkı sağladığı vurgulanarak, "Ozan Kabak Bundesliga tarihinde 18 yaş ve 343 gün ile bir maçta iki gol atan en genç savunma oyuncusu oldu." denildi.

Ozan’ın bu unvanı 1992-1993 sezonunda Karlsruhe’nin Bochum ile 2-2 berabere kaldığı maçta 19 yaş ve 89 günlükken iki gol atan Jens Nowotny’den aldığı belirtilen haberde, Türk futbolcunun Stuttgart Kulübünün yöneticisi Thomas Hitzelsperger tarafından da övüldüğü kaydedildi.

Hitzelsperger, Ozan’ın yaşına göre çok ağırbaşlı olduğunu aktararak, “Onun ne kadar olgun olduğuna şaşırdım." değerlendirmesinde bulundu.