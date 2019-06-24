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Ozan Kabak'ın menajeri, transfer görüşmesi için Milan tesislerinde

İTALYA HABERLERİ  | 24.06.2019 19:42 | Son Güncelleme

Adı son günlerde sıkça Milan ve Bayern Münih ile anılan Ozan Kabak için Alman basınında Bayern'in girişimlere başladığı iddia edilirken, transferde sıraya giren diğer bir dünya devi AC Milan'dan flaş bir hamle geldi.

Ozan Kabak'ın menajeri, transfer görüşmesi için Milan tesislerinde

Stuttgart ile küme düştükten sonra takımdan ayrılacağı kesinleşen Ozan Kabak için en ciddi aday olarak gösterilen Milan ile resmi görüşmeler başladı.

İtalya'dan Sky ve Calciomercato, Ozan Kabak'ın menajeri Fazıl Özdemir'in Milan ile transfer görüşmesi yapmak üzere İtalyan ekibinin kulüp binasına giriş yaptığını duyurdu ve bir de video paylaşıldı.

Bayern Münih'in de transferi için önemli adımlar attığı Ozan Kabak'ın 15 milyon euroluk serbest kalma maddesine sahip olmasının, ekonomik olarak sorunlar yaşayan Milan'ın elini rahatlattığı ve bu fiyata milli oyuncumuzu uygun bir seçenek olarak gördükleri de kaydedildi.

MISLINTAT: "BİZİMLE KALMASINI BEKLEMİYORUZ"

Stuttgart Sportif Direktörü Sven Mislintat, genç oyuncu hakkında "Ozan Kabak'ın sözleşmesinde serbest kalma maddesi var. Bir kulübün bunu ödemesini bekliyoruz ancak bu maddenin bir zamanı var. Sonsuza kadar aynı kalmayacaktır. Gerçekçi olmak zorundayız, Ozan'ın bizimle kalmasını beklemiyoruz" şeklinde konuştu.

ALMANYA DIŞINA GİDERSE G.SARAY DA KAZANACAK

Galatasaray altyapısından yetişen ve Ocak 2019'da 11 milyon euro bonservis bedeliyle Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, 15 Bundesliga maçında forma giydi ve 3 gol attı.

Ozan Kabak, Almanya dışına transfer olursa Galatasaray, yetiştirme bedeli olarak 750 bin euro'yu kasasına koyacak.

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Ozan Kabak milan stuttgart

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