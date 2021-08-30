Ozan Kabak, Norwich City' yolunda

Bonservisi Bundesliga II takımlarından Schalke'de olan milli futbolcu Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Norwich City, geçen sezon Liverpool'da kiralık oynayan Ozan Kabak'ın transferi için Schalke ile anlaşmaya vardı.

Norwich, 21 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralayacak. İngiliz ekibinin 10-15 milyon Euro aralığında bir rakam ödeyerek, sezon sonunda Ozan Kabak'ı satın alabileceği ortaya çıktı.

Ozan Kabak, kısa bir süre içerisinde resmi sözleşmenin altına imza atacak.



