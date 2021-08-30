SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Ozan Kabak, Norwich City' yolunda

Ozan Kabak, Norwich City' yolunda

30.08.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bonservisi Schalke'de olan milli futbolcu Ozan Kabak'ın yeni takımı netleşti. İşte ayrıntılar...

Ozan Kabak, Norwich City' yolunda

Bonservisi Bundesliga II takımlarından Schalke'de olan milli futbolcu Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Norwich City, geçen sezon Liverpool'da kiralık oynayan Ozan Kabak'ın transferi için Schalke ile anlaşmaya vardı.

Norwich, 21 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralayacak. İngiliz ekibinin 10-15 milyon Euro aralığında bir rakam ödeyerek, sezon sonunda Ozan Kabak'ı satın alabileceği ortaya çıktı.

Ozan Kabak, kısa bir süre içerisinde resmi sözleşmenin altına imza atacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksim'de şaşkına çeviren anlar! Sinir krizi geçirip taksiyi yumrukladıTaksim'de şaşkına çeviren anlar! Sinir krizi geçirip taksiyi yumrukladı
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
10 kişi Chelsea, Liverpool'a geçit vermedi10 kişi Chelsea, Liverpool'a geçit vermedi
Anahtar Kelimeler:
transfer Ozan Kabak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
hayırlı olsun izleriz aslanparçasını..hela olsun sana

En Çok Okunan Haberler

Ece Üner'i şoke eden iddia! "Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım"

Ece Üner'i şoke eden iddia! "Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım"

Afgan gazeteci Beheshta Arghand'ın akıbeti belli oldu

Afgan gazeteci Beheshta Arghand'ın akıbeti belli oldu

İşte Fenerbahçeli Caulker'ın yeni takımı

İşte Fenerbahçeli Caulker'ın yeni takımı

Fatih Terim'den flaş transfer mesajları!

Fatih Terim'den flaş transfer mesajları!

Beşiktaş'tan G.Saray'a transfer çalımı

Beşiktaş'tan G.Saray'a transfer çalımı

Süper Lig devinden Cavani bombası

Süper Lig devinden Cavani bombası

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

G.Saray UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı

G.Saray UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı

F.Bahçe UEFA Avrupa Ligi'nde

F.Bahçe UEFA Avrupa Ligi'nde

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'deki rakipleri belli oldu

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'deki rakipleri belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.