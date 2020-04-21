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  4. Ozan Kabak’tan 45 saniyede 83 çılgın yan adım

Ozan Kabak’tan 45 saniyede 83 çılgın yan adım

ALMANYA HABERLERİ  | 21.04.2020 07:20 | Son Güncelleme

Bundesliga ekiplerinden Schalke 04’te forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, koronavirüs salgını nedeniyle evde kalmaya teşvik olması için başlatılan Yan Adım Yarışması’na dahil oldu ve 45 saniyede 83 yan adım attı.

Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada futbolcular, evlerinde farklı aktiviteler yapıyor. Bunlarından birini de Alman takımı Schalke 04’te futbol yaşamını sürdüren milli futbolcu Ozan Kabak gerçekleştirdi. Ozan, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Yan Adım Yarışması’na dahil oldu. 20 yaşındaki futbolcu, 45 saniyede 83 yan adım attı.

Genç futbolcu paylaştığı videoya, "Evde kaldığımız bu dönemde hareket etmek önemli, ben de bugün 45 saniyede 83 ’Çılgın yan adım’ yaptım. Sizden kaç adım gelir?" notunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya schalke 04 Ozan Kabak

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