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Ozan Kabak'tan iyi haber

ALMANYA HABERLERİ  | 28.07.2019 13:02 | Son Güncelleme

Schalke 04'te çıktığı ilk antrenmanda şansız bir şekilde sakatlanan ve 2 Temmuz'dan bu yana sahalardan uzak kalan Ozan Kabak'tan iyi haber geldiği belirtildi.

Ozan Kabak'tan iyi haber

Alman Bild Gazetesi, Ozan Kabak'ın Schalke 04'ün Avusturya'daki hazırlık kampına katıldığını ve yakın zamanda düz koşulara başlayacağını yazdı.

AYAĞINDAKİ KORUYUCU ÇİZMEYİ ÇIKARTTI

Haberinde "Nihayet iyi haber var" yorumu yapan Bild, 2 Temmuz'da yapılan antrenmanda ikili mücadele ile sol ayağından sakatlanan Ozan Kabak'ın, ayağına takılan koruyucu çizmeyi çıkarttığını aktardı. Ozan Kabak'ın uzun süren tedavisinin ardından perşembe günü Schalke 04'ün Avusturya kampına gittiği ve cuma günü yapılan muayenenin ardından söz konusu koruyucu çizmenin de genç oyuncunun ayağından çıkartıldığı kaydedildi. Schalke 04 Kulübü'nün yönetim kurulu üyesi Jochen Schneider'in dün öğleden sonra Bild Gazetesi'ne, Ozan Kabak'ın doktorlarıyla konuştuğunu, çok ciddi bir durumun olmadığını ve yakın zamanda düz koşulara başlayacağını ifade ettiği belirtildi.

Bild, Ozan Kabak'ın nasıl bir sakatlık geçirdiğini Schalke 04 Kulübü'nün bunca zamandır açıklamadığını ve riske girmemek için de oyuncunun ayağı doktorlar tarafından sürekli takip edildiğini, durum değişmezse de Ozan Kabak'ın sezon başında (17 Ağustos) takımda yerini almasının zor olduğunu hatırlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Ozan Kabak schalke 04 Almanya Bundesliga

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