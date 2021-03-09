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Ozan Kabak’tan Liverpool itirafı: ‘Çok zor’

09.03.2021 18:23 | Son Güncelleme:
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Ozan Kabak’tan Liverpool itirafı: ‘Çok zor’

Ara transfer döneminde Liverpool'a transfer olan milli savunmacı Ozan Kapak, İngiltere'deki ortama uyum sağlamakta zorlandığını ancak pes etmeyeceğini söyledi.

Bu sezon takımdaki sakat sayısının fazla olması nedeniyle kötü günler geçiren Liverpool, ara transferde Ozan Kabak’ı kadrosuna katarak bu soruna çare bulmayı hedeflemişti.

Schalke’den ayrılan ve İngiliz devine imza atan 20 yaşındaki Ozan Kabak, Liverpool’a uyum sağlamanın zor olduğundan bahsederken, her şeye rağmen rüyasını gerçekleştirdiği için bunun üstesinden gelebileceğini söyledi.

Transferinin ardından art arda beş maça çıkan, ancak üç farklı isimle savunmada görev yapan Ozan Kabak şu ifadeleri kullandı:

“İngiltere’de seviye gerçekten çok yüksek. Bundesliga da yüksek bir seviye ama Premier Lig’in yoğunluk ve fiziksel kalite açısından daha üst seviyede olduğunu düşünüyorum. Bence futbolun en üst seviyesi ve buraya adapte olmaya çalışıyorum. Thiago, Firmino ve Shaqiri de buraya gelmeden önce Bundesliga’da oynadı ve menajerimiz de Almanya’da takım çalıştırdı. Bu yüzden onların tavsiyelerini dinliyorum ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum.”

"BENİM İÇİN ZOR OLDU"

“Geçen ay her şeyimi verdim ama tabii ki burada uyum sağlamak zor. Çünkü Premier Lig’de iyi oyuncular ve iyi takımlar var. Dürüst olmak gerekirse, kışın bir takıma katılmak, yeni takım arkadaşlarıyla oynamak ve yeni bir dille yeni bir ülkeye taşınmak her zaman zordur. Benim için zor oldu, ancak mümkün olan en kısa sürede uyum sağlamaya çalıştım.”

Milli futbolcu Ozan Kabak, Liverpool için oynadığı 5 maçta da 90 dakika forma giydi. Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde toplam 450 dakika sahada kaldı.Leicester City’ye karşı 3-1 mağlup oldukları maçta ilk kez forma giyen Ozan Kabak, bu maçtan beri 3 mağlubiyet yaşadı.

Liverpool formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde Leipzig’e karşı alınan 2-0’lık galibiyette tek 3 puanını gören Ozan Kabak, kişisel olarak ilerleme kaydettiğini söyledi.

“Buraya geleli 1 ay oldu ve şimdiden takıma yerleştiğimi söyleyebilirim. Ancak dürüst olmak gerekirse bu benim için büyük bir sorumluluk çünkü stoper pozisyonunda çok fazla sakatlık oldu. Liverpool oyuncusu olmak inanılmaz bir duygu. Benim için bir rüya gerçek oldu. Çocukken her zaman bu kulüpte bir oyuncu olmak istedim. Şimdi buradayım ve taraftarları mutlu etmek, gururlandırmak istiyorum.”

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Premier League Liverpool
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