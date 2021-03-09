Ozan Kabak’tan Liverpool itirafı: ‘Çok zor’

Bu sezon takımdaki sakat sayısının fazla olması nedeniyle kötü günler geçiren Liverpool, ara transferde Ozan Kabak’ı kadrosuna katarak bu soruna çare bulmayı hedeflemişti.

Schalke’den ayrılan ve İngiliz devine imza atan 20 yaşındaki Ozan Kabak, Liverpool’a uyum sağlamanın zor olduğundan bahsederken, her şeye rağmen rüyasını gerçekleştirdiği için bunun üstesinden gelebileceğini söyledi.

Transferinin ardından art arda beş maça çıkan, ancak üç farklı isimle savunmada görev yapan Ozan Kabak şu ifadeleri kullandı:

“İngiltere’de seviye gerçekten çok yüksek. Bundesliga da yüksek bir seviye ama Premier Lig’in yoğunluk ve fiziksel kalite açısından daha üst seviyede olduğunu düşünüyorum. Bence futbolun en üst seviyesi ve buraya adapte olmaya çalışıyorum. Thiago, Firmino ve Shaqiri de buraya gelmeden önce Bundesliga’da oynadı ve menajerimiz de Almanya’da takım çalıştırdı. Bu yüzden onların tavsiyelerini dinliyorum ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum.”

"BENİM İÇİN ZOR OLDU"

“Geçen ay her şeyimi verdim ama tabii ki burada uyum sağlamak zor. Çünkü Premier Lig’de iyi oyuncular ve iyi takımlar var. Dürüst olmak gerekirse, kışın bir takıma katılmak, yeni takım arkadaşlarıyla oynamak ve yeni bir dille yeni bir ülkeye taşınmak her zaman zordur. Benim için zor oldu, ancak mümkün olan en kısa sürede uyum sağlamaya çalıştım.”