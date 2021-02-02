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Ozan Kabak'tan Schalke'ye veda mesajı

02.02.2021 07:48 | Son Güncelleme:
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Ozan Kabak'tan Schalke'ye veda mesajı

Liverpool'a transfer olan Ozan Kabak, ayrıldığı Schalke 04'e veda mesajı yayınladı.

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool'un kiralık olarak kadrosuna kattığı milli futbolcu Ozan Kabak, ayrıldığı Almanya'nın Schalke 04 Kulübü için veda mesajı yayımladı.

Ozan Kabak, transferinin açıklamasının ardından sosyal medya hesabından İngilizce ve Türkçe olarak paylaştığı mesajda, "Bir buçuk yılı aşkın süredir formasını giydiğim Schalke 04 Kulübünden bugün itibarıyla ayrılmış bulunuyorum. Burada geçirdiğim süre boyunca mavi-beyaz renkler için birlikte mücadele ettiğim tüm takım arkadaşlarıma ve hocalarıma teşekkür ederim. Schalke 04 Kulübü en kısa zamanda layık olduğu yerlere gelecektir. Desteğini her zaman arkamda hissettiğim Schalke 04 taraftarlarına sevgi ve saygılarımla..." ifadelerini kullandı.

Alman kulübünün sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda Ozan Kabak için, "Ozan, sana gelecekte her şeyin en iyisini ve başarılarının devamını dileriz." dilekleri iletildi.

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