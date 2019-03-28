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Ozan Kabak'tan Semih Kaya'ya cevap

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.03.2019 22:46 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın defans oyuncusu Semih Kaya ile devre arasında Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak'ın sosyal medyadan yaptığı konuşma dikkat çekti.

Ozan Kabak'tan Semih Kaya'ya cevap

Galatasaray'ın devre arasında tekrar kadrosuna kattığı Semih Kaya, Instagram hesabından alt yapı oyuncuları ile birlikte olduğu fotoğrafı paylaştı.

Semih, paylaştığı fotoğrafta ''Bu fotoğraftakilerin ortak özelliği nedir?'' derken aslan emojisi kullandı.

Galatasaray alt yapısında yetişen ve devre arasında Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak ise ''Hepimizi var eden yer mi abi?'' cevabını verdi.

semih insta

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semih kaya Ozan Kabak

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