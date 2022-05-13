Ozan Orhon, 2. Sayfa magazin programının canlı olarak ekrana gelmesinin ardından günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Ünlü şarkıcı, 2021 yılında Selcan Orhon ile evlenmişti. Peki Ozan Orhon kimdir? 2. Sayfa'nın konuğu Ozan Orhon kaç evlilik yaptı? Nereli ve kaç yaşında, eski eşleri kim? 2. Sayfa magazin programına katılan ünlü şarkıcının hayatı, biyografisi, müzik kariyeri ve önceki evliliklerine dair bilgiler haberimizde...

OZAN ORHON KİMDİR?

Ozan Orhon 3 Nisan 1972 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Ozan Orhon, Oldu mu Şimdi? isimli ilk albümünü 1992'de piyasaya çıkaran Ozan Orhon'un bu albümdeki Saman Alevi, Ortada Kuyu Var, Zeynep ve Oldu mu Şimdi? şarkıları öne çıkmıştır.

Müzik dışında sunuculuk da yapmıştır. 1993 yılında İnterstar'da yayınlanan "Senkron" adında bir yarışma eğlence programı sunmuştur, 2006 yılında ise ShowTV'de "Pazar Keyfi" adındaki magazin programını ve "denemeye değer" isimli programı sunmuştur.

19 Haziran 1997'de manken Ebru Şallı ile Sabancı Korusunda peri masalı gibi bir törenle evlenip bir yıl sonra boşandı, 2000 yılında manken ve şarkıcı Yeşim Erçetin ile evlendi bu evliliği 3 yıl sürmüş çift 20 Ağustos 2003'te boşanmıştır. Lara Yağmur adında bir kızları vardır. 2007 yılından beri Birgül Orhon ile evlidir.

Askerliğini tankçı olarak yapmış ancak sağlık sorunları nedeniyle erken terhis edilmiştir.

Sanatçı 2009 yılı başlarında aşırı kiloları ile televizyon ekranlarına gelmiş midesine taktırdığı kelepçe ve daha sonrası verdiği kilolarla gündem oluşturmuş, mide kelepçesi sağlık sorunları nedeniyle alınmıştır. Mide Kelepçesi taktırdıktan sonra fazla kilolarından kurtulmayı başarmıştır.

2016 yılının Haziran ayında 1900 Orkestrası ile birlikte Doksanlı yıllarda öne çıkan duygusal şarkısı Canımsın Canımı yeniden yorumlamıştır. Aynı zamanda Ünlü oyuncu Tekin Akmansoy'un torunudur.

OZAN ORHON KAÇ KEZ EVLENDİ?

Ozan Orhon bugüne kadar 4 kez evlenmiştir.

OZAN ORHON'UN ESKİ EŞLERİ KİM?

Ozan Orhon ilk evliliğini 1997 yılında dönemin ünlü mankeni Ebru Şallı ile yaptı. Çift, bir yıl sonra boşandı.

Ozan Orhon 2000 yılında ise Yeşim Erçetin ile evlendi. Ozan Orhon ile Yeşim Erçetin'in bu evlilikten Lara Yağmur adında kızları vardır. Ozan Orhon ve Yeşim Erçetin 2003 yılında boşanmıştırç

Ozan Orhon, 2014'te Birgül Orhon ile evlenmiş ve aradığı mutluluğu bulamayınca boşanmıştır.

Ozan Orhon 2021 yılında Selcan Orhon ile evlenmiştir.



