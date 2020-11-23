Ozan Tufan bombayı patlattı! Sörloth transferi...

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın yıldız futbolcusu Ozan Tufan, Goal Türkiye'ye çok özel açıklamalarda bulundu. Ozan Tufan, Fenerbahçe'den önce görüştüğü takımı ve transfer görüşmelerine dair flaş açıklamalarda bulunurken Alexander Sörloth hakkında bombayı patlattı! İşte detaylar... Salgın dönemi sporcuları zorladı. Sen bu dönemi nasıl geçirdin, özel çalışmalar gerçekleştirebildin mi? "Ortalama 100 yılda bir dünyanın başına gelen küresel salgın, bu kez bizim oynadığımız döneme denk geldi. Tabii ki bizim profesyonel futbolcular olarak her şarta uyum sağlamak gibi bir misyonumuz da bulunuyor. Bu duruma da özellikle kulüp profesyonellerimiz ve hocalarımız sayesinde adapte olduk. Ben şahsi olarak bireysel disiplinimi üst düzey tutmaya hatta artırmaya çalıştım.Pandemi, tüm insanlığa önemli dersler verdi, tüm dünyanın hayatı çok keskin filtreler içerisinde aktı bir süre. Burada önemli olan nokta, önceliklerinizi sıralamak ve bunları kırmızı çizgilerle çizilmiş bir disiplin yönergesi içerisinde uygulamak. Ben de şahsen bunları yapmaya çalıştım. Dikkatli beslendim, idmanlarımı aksatmadım, her şeyden önemlisi sosyal mesafe ve karantina kurallarına uyarak sağlığımı korumaya çalıştım. Umarım bundan sonra da bunu sürdürebilirim. Bunun meyvelerini sahada, özellikle takımıma katkıda bulunabilme anlamında toplayabildiğim için mutluyum."

Fenerbahçe yapılan transferlerden sonra medyada şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösteriliyor. Sence bu sezon kadro yapılanması dışında farklı olan neler var? Kimi kendinize rakip olarak görüyorsunuz? "Taraftarların bizleri bu şekilde konumlandırması tabii ki güzel ancak bu durumun çok fazla abartılmaması gerekiyor. Bu durum hem gerçekçi ölçüler dışında bir beklentiye yol açabilir, hem de rakiplerimize saygısızlık olabilir.Elbette herkes istediğini düşünmek konusunda özgür ancak en azından ben bu konuda bu kadar cüretkâr bir yorum yapmak istemiyorum. Lig çok uzun, şartlar normal değil. Tabii ki kendimize çok güveniyoruz, tabii ki en iyisi olmak için çalışıyoruz ancak ‘favori’ kelimesini sevmiyorum.Bu sezon farklı olarak biraz daha takım ruhunu oluşturabildiğimizi düşünüyorum. Takımdaki arkadaşlık ve samimiyet hiç olmadığı kadar üst düzey. En büyük rakibimiz ise kendimiz. Biz hep kendimizle yarışmalı, kendi performansımızın üzerine çıkmalıyız." Erol Bulut, Galatasaray derbisinde sana stratejik bir rol verdi. Forvet arkasında kullanıldın ve Marcao'nun geriden oyun kurmasına engel oldun. Sonraki iki maçta da bu rolde kullanıldın ve oldukça başarılı performanslar gösterdin. Bu yeni rolün hakkında ne düşünüyorsun?