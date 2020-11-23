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Ozan Tufan bombayı patlattı! Sörloth transferi...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.11.2020 17:50 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın vazgeçilmezi olan Ozan Tufan gündeme ilişkin bomba açıklamalarda bulundu. Milli yıldız Fenerbahçe ile sözleşme yenilemeden önce görüştüğü takımdan olası transferine ilişkin her şeyi ilk kez açıkladı. Ozan Tufan, Alexander Sörloth ile ilgili de bombayı patlattı! İşte detaylar...

Ozan Tufan bombayı patlattı! Sörloth transferi...

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın yıldız futbolcusu Ozan Tufan, Goal Türkiye'ye çok özel açıklamalarda bulundu. Ozan Tufan, Fenerbahçe'den önce görüştüğü takımı ve transfer görüşmelerine dair flaş açıklamalarda bulunurken Alexander Sörloth hakkında bombayı patlattı! İşte detaylar...

Salgın dönemi sporcuları zorladı. Sen bu dönemi nasıl geçirdin, özel çalışmalar gerçekleştirebildin mi?

"Ortalama 100 yılda bir dünyanın başına gelen küresel salgın, bu kez bizim oynadığımız döneme denk geldi. Tabii ki bizim profesyonel futbolcular olarak her şarta uyum sağlamak gibi bir misyonumuz da bulunuyor. Bu duruma da özellikle kulüp profesyonellerimiz ve hocalarımız sayesinde adapte olduk. Ben şahsi olarak bireysel disiplinimi üst düzey tutmaya hatta artırmaya çalıştım.Pandemi, tüm insanlığa önemli dersler verdi, tüm dünyanın hayatı çok keskin filtreler içerisinde aktı bir süre. Burada önemli olan nokta, önceliklerinizi sıralamak ve bunları kırmızı çizgilerle çizilmiş bir disiplin yönergesi içerisinde uygulamak. Ben de şahsen bunları yapmaya çalıştım. Dikkatli beslendim, idmanlarımı aksatmadım, her şeyden önemlisi sosyal mesafe ve karantina kurallarına uyarak sağlığımı korumaya çalıştım. Umarım bundan sonra da bunu sürdürebilirim. Bunun meyvelerini sahada, özellikle takımıma katkıda bulunabilme anlamında toplayabildiğim için mutluyum."

Fenerbahçe yapılan transferlerden sonra medyada şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösteriliyor. Sence bu sezon kadro yapılanması dışında farklı olan neler var? Kimi kendinize rakip olarak görüyorsunuz?

"Taraftarların bizleri bu şekilde konumlandırması tabii ki güzel ancak bu durumun çok fazla abartılmaması gerekiyor. Bu durum hem gerçekçi ölçüler dışında bir beklentiye yol açabilir, hem de rakiplerimize saygısızlık olabilir.Elbette herkes istediğini düşünmek konusunda özgür ancak en azından ben bu konuda bu kadar cüretkâr bir yorum yapmak istemiyorum. Lig çok uzun, şartlar normal değil. Tabii ki kendimize çok güveniyoruz, tabii ki en iyisi olmak için çalışıyoruz ancak ‘favori’ kelimesini sevmiyorum.Bu sezon farklı olarak biraz daha takım ruhunu oluşturabildiğimizi düşünüyorum. Takımdaki arkadaşlık ve samimiyet hiç olmadığı kadar üst düzey. En büyük rakibimiz ise kendimiz. Biz hep kendimizle yarışmalı, kendi performansımızın üzerine çıkmalıyız."

Erol Bulut, Galatasaray derbisinde sana stratejik bir rol verdi. Forvet arkasında kullanıldın ve Marcao'nun geriden oyun kurmasına engel oldun. Sonraki iki maçta da bu rolde kullanıldın ve oldukça başarılı performanslar gösterdin. Bu yeni rolün hakkında ne düşünüyorsun?

"Hocamızın beni farklı rollerde kullanması hoşuma gidiyor. Ben Fenerbahçe’de ve tüm kariyerim boyunca birçok mevkide görev aldım. Sağ bek bile oynadım. Takımın ihtiyaçları doğrultusunda neresi gerekiyorsa orada görev yapmaya hazır olmak bizim görevimiz.Nerede oynadığın değil, sana verilen görevi ne kadar tamamladığın önemli. Sonuç olarak biz bireysel olarak değil, takım başarılı olduğunda anlamlıyız. Takım kaybettikten sonra bireysel performanslarımızın çok da bir önemi yok."

Son 5 yılda Türk oyuncuların görünürlüğü Avrupa liglerinde oldukça arttı. Sen de hem oyun tarzı hem de yaş itibarıyla pek çok takımın radarındasındır. Kariyer planında Avrupa var mı? Özellikle son iki seneki performansın ile teklif aldın mı?

"Yaşım 25, aslında bir futbolcu için genç diyemeyiz. Ancak şunu söyleyebiliriz, 25 yıla birçok pozitif istatistik sığdırabildim çok şükür. 55’e yakın milli formayı giydim, yaşadığım birçok düşüş dönemlerinden pes etmeden güçlenerek çıktım, asistler yaptım, goller attım. Şu anda da kendimi çok iyi hissediyorum.Her Türk oyuncunun kariyer planında Avrupa vardır ancak doğru şartlarda gitmek istedim hep. Benim amacım Avrupa’da bir gözüküp geri gelmekten ziyade, oralarda uzunca süreler kalabilmekti. Bu bağlamda bundan birkaç yıl önce Crystal Palace benimle çok ciddi bir şekilde ilgilendi ve imza aşamasına geldik.Uçak biletlerimize kadar gönderildi, tam gideceğimiz günün öncesindeki bir maçta Crystal Palace’ta Sakho sakatlandı. Kulüp, acil olarak o bölgeye takviye yapma kararı aldı ve benim transferim gerçekleşmedi. Benim yerime Sörloth’u aldılar. Bu konunun detayları çok bilinmez ancak başımıza böyle bir şey gelmişti."

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