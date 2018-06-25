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Ozan Tufan, Cocu ile yeni başlangıç istiyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.06.2018 14:03 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de geçen sezonun en çok tartışılan ismi, kulüpteki değişimle birlikte yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.

Ozan Tufan, Cocu ile yeni başlangıç istiyor

Fenerbahçe'de yeni başkan Ali Koç; sportif direktör Damien Comolli ve yeni teknik direktör Philip Cocu ile birlikte yepyeni bir takım inşa etmek için çalışmalarını sürdürürken geride kalan 2017-18 sezonun en çok tartışılan isimlerinin başında gelen Ozan Tufan da yeni bir başlangıç yapmak istiyor.

Performansından çok özel hayatı, kendine dikkat etmemesi ve aşırı kiloları ile gündeme gelen Ozan Tufan'ın Aykut Kocaman döneminde yüzü gülmezken genç oyuncu önce kadro dışı bırakılmış sonra affedilmişti. Sezonun ilk 11 haftasında ligde 9 maçta görev yapan Ozan sonrasında ilk yarının bitimine kadar kulübeden çıkamamış sezonun ikinci bölümünde ise yedek olarak bile kadroya girememişti.

DAMIEN COMOLLI İLE GÖRÜŞTÜ

Şimdi kulüpteki değişimle birlikte Ozan Tufan'ın tekrar takıma dönmesi gündemde. Comolli ile görüşen ve lig bittikten sonra sadece bayram izni kullanan Ozan, adeta salondan çıkmayarak kendini hazırlıyor. Yeni teknik direktör Cocu'nun kampta karar vereceği Ozan konusunda oyuncu da kendini kabul ettirme anlamında sıkı bir çalışma temposuna giriyor.

Kampta diğer futbolcuların önünde olmak adına fit duruma gelip fazla kilolarından kurtulan milli oyuncu Cocu ile birlikte F.Bahçe'de yeni bir sayfa açmak istiyor. Teknik heyetin olumsuz rapor vermesi halinde Ozan'ın takımdan ayrılması tekrar gündeme gelecek. (VATAN)

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Anahtar Kelimeler:
ozan tufan Fenerbahçe ali koç

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