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Ozan Tufan'dan Fenerbahçe'ye veda

19.08.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ozan Tufan, "Hissettiklerini kelimelere dökmenin ne kadar zor olduğunu şimdi anlıyorum. Bu armanın ağırlığını, çubukluyu 2015'te sırtıma geçirdiğimde anladım. Ne olursa olsun bu arma için mücadele etmekten hiç vazgeçmedim. 19 yaşında bir genç olarak geldiğim, Kadıköy'e ayak bastığım ilk andan bugüne kadar hep en iyisini vermek için çalıştım" dedi.

Ozan Tufan'dan Fenerbahçe'ye veda

Watford'un Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Ozan Tufan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli kulübe veda etti.

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Kulübüne her zaman iyisini vermek için mücadele ettiğini belirten Ozan Tufan, "Hani şarkıda söylüyor ya 'Nasıl anlatsam, nereden başlasam' diye, işte öyle bir andayım. Bu satırları yazmayı sürekli erteledim. Ne söylesem yetmeyecek ne anlatsam eksik kalacak. Hissettiklerini kelimelere dökmenin ne kadar zor olduğunu şimdi anlıyorum. Bu armanın ağırlığını, çubukluyu 2015'te sırtıma geçirdiğimde anladım. Cihatlar, Lefterler, Canlar, Fikretler... Kolay mıydı onların girdiği kalplerde bir yer bulmak ? Belki de bu yüzden ne olursa olsun bu arma için mücadele etmekten hiç vazgeçmedim. 19 yaşında bir genç olarak geldiğim, Kadıköy'e ayak bastığım ilk andan bugüne kadar hep en iyisini vermek için çalıştım. Bazen hep birlikte üzüldük, bazen milyonlarca taraftar yan yana Fenerbahçe'nin adını haykırdık. Ancak artık veda etme zamanı geldi. Elimde şampiyonluk kupasıyla tribünlere koşmamış olmanın getirdiği hüzünle ayrılıyorum bugün evimden. Fenerbahçe armasının gölgesinde geçirdiğim 6 sene boyunca yaşattığınız tarifi mümkün olmayan hatıralar için hepinize kalbimin en derin yerinden teşekkür etmek istiyorum. Umarım kalplerinizde benim için açtığınız yere, ülkemden binlerce kilometre uzaktayken bile layık olabilirim. Hepiniz hakkınızı helal edin. Her gün olduğu gibi, bugün de en yüksek sesle! Sonsuza kadar Fenerbahçe!" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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