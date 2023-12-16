Ozan Tufan eski hocasına acımadı, Erol Bulut'a adeta kabusu yaşattı!

Türkiye'ye veda ederek Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'nin yolunu tutan Ozan Tufan, gollerine devam ediyor.

28 yaşındaki milli oyuncu bu sezon ligdeki 6. golünü ise rol Bulut'un ekibi Cardiff'e de golünü attı ve takımı kritik bir 3 puanı daha cebine koydu.

Mücadelenin gol perdesini 32. dakikada Hull City adına Connoly açarken, 56. dakikada Twine'nin attığı golle fark 2-0'a geldi.

OZAN TUFAN SKORU BELİRLEDİ

Karşılaşmanın 59. dakikasında ise bu kez Ozan Tufan sahneye çıktı ve skoru 3-0'a getirerek karşılaşmanın skorunu belirlemiş oldu.

Hull City, aldığı bu kritik galibiyetin ardından puanını 36'ya yükselterek Championship'te 5. sıraya yükseldi. Erol Bulut'un ekibi Cardiff ise 30 puanla 12. sırada yer aldı.





