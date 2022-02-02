Ozan Tufan Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor? Ozan Tufan kimdir?

Fenerbahçe'nin 2015 yılında 7 milyon Euro bonservis bedeliyle Bursaspor'dan transfer ettiği futbolcu Ozan Tufan kiralık gittiği Watford'ta sezon sonunu göremedi. Tufan'ın teknik direktör İsmail Kartal'dan gelen geri dön talebini geri çevirmediği açıklandı. Milli takım oyuncusu Ozan Tufan'ın sarı-lacivert kulübe geri döneceği öğrenildi. Aynı zaman da Watford'ta forma giyme şansı bulmakta zorluk çeken futbolcunun İsmail Kartal'ın da talebi doğrultusunda tekrar Sarı-Lacivertli formayı giymesi planlanıyor.

OZAN TUFAN KİMDİR?

Ozan Tufan, 23 Mart 1995 yılında Bursa/Orhaneli'nde doğdu. Bursa'da 10 yaşında okul takımıyla katıldığı bir turnuvada oynadığı sırada Bursaspor Kulübü alt yapı antrenörleri tarafından izlenerek alt yapıya seçildi. İlk kez Türkiye U-17 millî takımının Azerbaycan'ı 4-0 yendiği maçın tamamında sahada kalan Tufan, ilk kez millî takım formasını giydi.

Tufan, orta sahada görev yapan Türk millî futbolcudur. Futbolcu, 2013 Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Türkiye U-19 takımında forma giymiştir. 9 Ağustos 2012 tarihinde UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda KuPS Kuopio karşısında Bursa Atatürk Stadyumunda oynanan maçın 71. dakikasında attığı gol ile Avrupa kupalarında gol atan en genç futbolcu olarak kayıtlara geçmiştir.

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri öncesi 2014 Mayıs ve Haziran aylarında yapılan kamp kadrosuna davet edilen Ozan Tufan, 25 Mayıs 2014 yılında İrlanda ile oynanan maçın ikinci yarısının başında Bilal Kısa'nın yerine oyuna girmiştir.

3 Eylül 2014 yılında Danimarka ile oynanan hazırlık maçının son dakikasında oyuna girip ilk golünü atmıştır. Maçı bu golle Türkiye 2-1 kazanmıştır.



