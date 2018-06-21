Ozan Tufan Girona ile anlaşmak üzere

2015 yazında henüz 20 yaşındayken Bursaspor'da 7 milyon euroya alınan milli orta saha oyuncusu, transfer listesine konuldu. Menajerliğini Ahmet Bulut'un yaptığı Ozan, geçen sezon da birkaç İspanyol kulübüyle görüşmüş ancak transfer gerçekleşmemişti. Fenerbahçe'ye 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki yıldızın 3 milyon euro bonservisle Girono'ya satılması bekleniyor.

(GÜNEŞ)



