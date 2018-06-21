SPOR

Ozan Tufan Girona ile anlaşmak üzere

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.06.2018 10:47 | Son Güncelleme

Aykut Kocaman'ın geçen sezon devre arasında üstünü çizdiği Ozan Tufan'ın La Liga ekiplerinden Girona ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.

Ozan Tufan Girona ile anlaşmak üzere

2015 yazında henüz 20 yaşındayken Bursaspor'da 7 milyon euroya alınan milli orta saha oyuncusu, transfer listesine konuldu. Menajerliğini Ahmet Bulut'un yaptığı Ozan, geçen sezon da birkaç İspanyol kulübüyle görüşmüş ancak transfer gerçekleşmemişti. Fenerbahçe'ye 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki yıldızın 3 milyon euro bonservisle Girono'ya satılması bekleniyor.

(GÜNEŞ)

PARTNERSüper kahramanlar yaşlanırsa ne olur? İşte yanıtı...Süper kahramanlar yaşlanırsa ne olur? İşte yanıtı...
Phillip Cocu'dan Fenerbahçe sözleriPhillip Cocu'dan Fenerbahçe sözleri
Van Ginkel'den Fenerbahçe'ye yeşil ışıkVan Ginkel'den Fenerbahçe'ye yeşil ışık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe ozan tufan Girona

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? HDP barajı aşacak mı? 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken tahmin

Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? HDP barajı aşacak mı? 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken tahmin

Galatasaray'ın Arkadiusz Milik'in kiralanması konusunda Napoli ile anlaştığı iddia edildi!

Galatasaray'ın Arkadiusz Milik'in kiralanması konusunda Napoli ile anlaştığı iddia edildi!

Avrupa liglerinde biten transferler

Avrupa liglerinde biten transferler

Phillip Cocu'dan Fenerbahçe sözleri

Phillip Cocu'dan Fenerbahçe sözleri

Dünya Kupası'ndan renkli görüntüler!

Dünya Kupası'ndan renkli görüntüler!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ozan Tufan Girona ile anlaşmak üzere

Ozan Tufan Girona ile anlaşmak üzere

Phillip Cocu'dan Fenerbahçe sözleri

Phillip Cocu'dan Fenerbahçe sözleri

Van Ginkel'den Fenerbahçe'ye yeşil ışık

Van Ginkel'den Fenerbahçe'ye yeşil ışık

Fenerbahçe UEFA ile görüştü

Fenerbahçe UEFA ile görüştü

Aykut Kocaman'dan Konyaspor ve Göztepe'ye olumsuz yanıt

Aykut Kocaman'dan Konyaspor ve Göztepe'ye olumsuz yanıt

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mathieu Valbuena

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mathieu Valbuena

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.