Ozan Tufan: İlk kez kaptan olunca uyuyamadım

MKE Ankaragücü karşısında takımın başarılı isimlerinden olan Ozan Tufan, müsabakanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Sözlerine tribünleri dolduran taraftarlarımıza teşekkür ederek başlayan Ozan Tufan, "Öncelikle buraya gelen tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim. Bizi son dakikaya kadar destekleri için teşekkürler. Bugün sahada belki keyifli bir futbol yoktu ama bizim için önemli olan sonuçtu. Derbi öncesi önemli olan iyi bir galibiyetti. Bu açıdan mutluyuz. Yediğimiz basit bir gol var, tabii bunları çalışıp düzeltmemiz lazım ama önemli olan Fenerbahçe'nin kazanması, Fenerbahçe’nin en iyi yere gelmesi. Biz bugün bunlardan birini yaşıyoruz ve mutluyuz. Kendi adıma gururluyum ve mutluyum. Benden beklenti çok yüksek ve bu beklentiyi karşılamak istiyorum. En iyi yerlerde olmak istiyorum. Fenerbahçe kazanınca ben de çok mutlu oluyorum. Herkese teşekkür ederim" dedi.

Fenerbahçe’nin kaptanı olarak sahaya çıkmanın apayrı bir gurur olduğunu da dile getiren Ozan Tufan, "Fenerbahçe’de 5. yılıma giriyorum. Kaptanlık benim için de hoş oldu. Çünkü bunun gururu, bunun mutluluğu tarif edilemez. Bana, ‘Yaşasan ne düşünürsün’ diye sorsalar tarif edemezdim. Kaptanlık bandını takınca ayrı bir mutluluk yaşıyorsun. Alanya'da da ilk kez kaptan olunca uyuyamadım. Çünkü Fenerbahçe'nin kaptanlığını yapmak apayrı bir gurur. Önemli olan kaptanlıktan ziyade Fenerbahçe’nin en iyi yerlerde olması, Fenerbahçe’nin zirvede olmasıdır. Benim için en önemli kural bu. Herkes için de öyledir diye düşünüyorum.” şeklindeki açıklamasıyla sözlerini noktaladı.

