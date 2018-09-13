SPOR

Ozan Tufan'ın menajerinden Fenerbahçe'ye: Ozan Beşiktaş'ı ve Şenol Güneş'i istiyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.09.2018 11:50 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de yarattığı hayal kırıklığı nedeniyle kadro dışı bırakılan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderilmek istenen Ozan Tufan, ağzındaki baklayı çıkardı.

Ozan Tufan'ın menajerinden Fenerbahçe'ye: Ozan Beşiktaş'ı ve Şenol Güneş'i istiyor

Sportif Direktör Comolli'nin görüştüğü 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeri Fali Ramadani sinyali verdi.

Ramadani'nin, "Ozan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmek istemiyor. O Beşiktaş'ı ve Şenol Güneş'i istiyor. Bize bonservisini verin" dediği iddia edildi.

Fenerbahçe TV'de Ali Koç, Beşiktaş'ın Ozan Tufan'a yaptığı teklifi de canlı yayında ifade etmişti. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe TV'de canlı yayınlanan "Camiaya Sesleniş" isimli özel programda önemli açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın Ozan Tufan'a yaptığı teklifi de canlı yayında bu sözlerle dile getirdi.

Ali Koç, "Ozan Tufan gibi bir yatırımı yapmışken, yaşı da sadece 24 iken, mücevher gibi bir değer olması gerekirken, bu durumda olmasına ne Ozan, ne biz seviniyoruz. Uyum konusu, performansı, verileri, hoca ile arasındaki kimya, ne yazık ki olumsuz noktadaydı.

Ozan Tufan bazı takımların ilgisini çekti ama Fenerbahçe'deki yüksek maaşından dolayı Anadolu takımları topa giremedi. Beşiktaş'tan bize gelen bir şey yok. Beşiktaş'tan bize gelen, bizim kabul edemeyeceğimiz bir takas söz konusuydu, ancak pek çok oyuncuyu ilgilendiriyordu, bire bir takas değildi. İyi bir Ozan, Bursa'dan aldığımız Ozan, Türkiye'nin her takımında oynayabilir, Avrupa'da da oynayabilir. Onun da aynanın karşısına geçip, kendisini bir sorgulaması gerek. Hem milli takıma, hem de Fenerbahçe'ye yıllarca hizmet edebilecek kalitesi var." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan'ın transferiyle ilgili vereceği karar şimdiden merak konusu.

(STAR)

PARTNERÜnlü isimlerin 'nereden nereye' dedirten önceki meslekleriÜnlü isimlerin 'nereden nereye' dedirten önceki meslekleri
Vida'nın eşi çıldırdı: Ağır bir utanmazlıkVida'nın eşi çıldırdı: Ağır bir utanmazlık
Fikret Orman: Şenol Güneş'le ilgili açıklama yapmaktan sıkıldıkFikret Orman: Şenol Güneş'le ilgili açıklama yapmaktan sıkıldık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe şenol güneş

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

Vida'nın eşi çıldırdı: Ağır bir utanmazlık

Vida'nın eşi çıldırdı: Ağır bir utanmazlık

Natasha Thomsen Beşiktaş formasını giydi!

Natasha Thomsen Beşiktaş formasını giydi!

Barcelona'nın yıldız adayları gelişimini tamamlamak için soluğu Samandıra'da alacak

Barcelona'nın yıldız adayları gelişimini tamamlamak için soluğu Samandıra'da alacak

Futbolun Süperleri ödülleri sahiplerini buldu!

Futbolun Süperleri ödülleri sahiplerini buldu!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ozan Tufan'ın menajerinden Fenerbahçe'ye: Ozan Beşiktaş'ı ve Şenol Güneş'i istiyor

Ozan Tufan'ın menajerinden Fenerbahçe'ye: Ozan Beşiktaş'ı ve Şenol Güneş'i istiyor

Vida'nın eşi çıldırdı: Ağır bir utanmazlık

Vida'nın eşi çıldırdı: Ağır bir utanmazlık

Fikret Orman: Şenol Güneş'le ilgili açıklama yapmaktan sıkıldık

Fikret Orman: Şenol Güneş'le ilgili açıklama yapmaktan sıkıldık

Natasha Thomsen Beşiktaş formasını giydi!

Natasha Thomsen Beşiktaş formasını giydi!

Fikret Orman'ın yeni yönetim kurulu listesi belli oldu

Fikret Orman'ın yeni yönetim kurulu listesi belli oldu

Beşiktaş'ta Negredo'nun perşembe günü Al Nasr'a transfer olacağı iddia edildi!

Beşiktaş'ta Negredo'nun perşembe günü Al Nasr'a transfer olacağı iddia edildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.