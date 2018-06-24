Ozan Tufan'ın rotası İspanya

Ozan’ın menajerliğini yapan Ahmet Bulut, La Liga ekipleriyle temaslarını sürdürürken, Ozan’ın en ciddi talibi Girona.

Fenerbahçe ile 2020’ye kadar kontaratı devam eden Ozan için önümüzdeki günlerde kulübe resmi teklif gelmesi bekleniyor. Yönetim, yeni teknik direktör Cocu’nun raporuna göre iç transferde yol haritasını çizecek. Şu ana kadar gönderilen tek oyuncu, Al Wahda’ya 3 milyon Dolar’a satılan Fernandao. (FANATİK)

