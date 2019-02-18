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Ozan Tufan müthiş geri döndü! Sosyal medya yıkıldı

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 18.02.2019 09:03 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Gösterdiği müthiş performans sonrasında Sergen Yalçın'ın övgüleri alan maça Ozan Tufan damgasını vurdu.

Yalçın, oyuncularının inanılmaz mücadele ettiğini vurgulayarak, "Ozan Tufan'ı kazandığım için çok mutluyum. Müthiş oynadı. Bana göre mükemmel oynadılar. Özellikle ikinci yarıda çok doğru oynadılar. Trabzonspor, ofansif kadro ile sahadaydı. Bazen bu oyun içerisinde risk olabiliyor. Biz de zaman zaman iç saha maçlarında böyle risk alarak oynuyoruz. Bu ofansif kadronun açıklarını değerlendirdik. Önemli galibiyet aldık. Bugün bunun mutluluğunu yaşayacağız. Bundan sonra önümüzdeki maçlara hazırlanıp devam edeceğiz" şeklinde görüş belirtti.

İşte sosyal medyada yapılan yorumlar

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Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor Ozan Tufan Sergen Yalçın Trabzonspor

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
BELKİ HATIRLARLAR OZAN ALANYA İLE ANLAŞIRKEN OPSİYON LU ALIN BU ÇOCUĞU EN AZ 15 E SATARSINIZ .BU OZAN KİM NE DERSE DESİN İYİ FUTBOLCU DİYE YAZMIŞTIM.AVRUPADA YÜKSELEBİLECEK TOPÇULARIMIZDAN BİRİDİR OZAN TUFAN.FENER FUTBOLCUDAN ANLAMAZ ÖZELLİKLE GENÇLERDEN
FB futbol ve futbolcudan anlayan yok 2 yıl ozanı yatırdılar bir çıkıp oynatalım gençtir af edelim demedi madem af ediyorsunuz volkanı affettiniz ozanıda affetseydiniz Ersun ocaya gelince zerre kadar furbol biligisi yok oyuna müdahele etmeyi zamanlamayı bilmyor Israrla slimani denen sümsüğü oynatıyor FB nin berabere kalmasının tek sebebi ersun ve slimanidir oynayanları çıkardı ne olduğu hala anlaşılamayan slimani den medet uman adam fb de hocalık yapamaz seyircinin artık ersuna tepki koyması gerekiyor byle olmas adam FB yi saboteediyor
Niye abi fenerin altı senedir vazgeçemediği topalla Hasan Ali var ozana ne gerek var hhahaha
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