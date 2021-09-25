Ozan Tufan, Premier Lig'de ilk maçına çıktı

İngiltere Premier Lig'de 6. hafta mücadelesinde Xisco Munoz'un takımı Watford ile Steve Bruce'un çalıştırdığı Newcastle United kozlarını paylaştı.
Vicarage Road'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Newcastle United, 23. dakikada Sean Longstaff'ın golüyle öne geçerken, 72'de Ismaila Sarr skora eşitliği getirdi.
A Milli futbolcu Ozan Tufan, 46. dakikada Tom Cleverley'in yerine şans buldu ve bu sezon ilk kez Premier Lig'de sahne aldı.
Bu sonucun ardından Watford, 7 puana yükselerek bu sezon ligde ilk kez berabere kaldı. Newcastle United ise 3 puana çıkarak, 3. beraberliğini elde etti.
Ligin bir sonraki haftasında Watford, Leeds United deplasmanına gidecek. Newcastle, Wolves'a konuk olacak.
Dakika: 45
İsabetli pas: 17/22 (77%)
Önemli paslar: 4
Orta (İsabetli): 1 (0)
Kaleyi bulmayan şut: 1
Top sürme girişimleri (başarılı): 2 (1)
Kazanılan ikili (mücadele): 5 (1)
Kazanılan hava topu (mücadelesi): 1 (1)
Top kaybı: 10
Faul: 1
*Ortalama puan: 6.7
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