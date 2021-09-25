SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Ozan Tufan, Premier Lig'de ilk maçına çıktı

Ozan Tufan, Premier Lig'de ilk maçına çıktı

25.09.2021 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'de 6. hafta mücadelesinde Watford, Newcastle United ile 1-1 berabere kaldı. Ozan Tufan da ikinci devre şans bularak bu sezon Premier Lig'de ilk maçına çıktı.

Ozan Tufan, Premier Lig'de ilk maçına çıktı

İngiltere Premier Lig'de 6. hafta mücadelesinde Xisco Munoz'un takımı Watford ile Steve Bruce'un çalıştırdığı Newcastle United kozlarını paylaştı.

Vicarage Road'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Newcastle United, 23. dakikada Sean Longstaff'ın golüyle öne geçerken, 72'de Ismaila Sarr skora eşitliği getirdi.

A Milli futbolcu Ozan Tufan, 46. dakikada Tom Cleverley'in yerine şans buldu ve bu sezon ilk kez Premier Lig'de sahne aldı.

Bu sonucun ardından Watford, 7 puana yükselerek bu sezon ligde ilk kez berabere kaldı. Newcastle United ise 3 puana çıkarak, 3. beraberliğini elde etti.

Ligin bir sonraki haftasında Watford, Leeds United deplasmanına gidecek. Newcastle, Wolves'a konuk olacak.

OZAN TUFAN'IN PERFORMANSI

Dakika: 45
İsabetli pas: 17/22 (77%)
Önemli paslar: 4
Orta (İsabetli): 1 (0)
Kaleyi bulmayan şut: 1
Top sürme girişimleri (başarılı): 2 (1)
Kazanılan ikili (mücadele): 5 (1)
Kazanılan hava topu (mücadelesi): 1 (1)
Top kaybı: 10
Faul: 1

*Ortalama puan: 6.7

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'da Fatih Terim'den yeni yasak!Galatasaray'da Fatih Terim'den yeni yasak!
Siville evlenecek olan prenses serveti reddetti! İşte vazgeçtiği paraSiville evlenecek olan prenses serveti reddetti! İşte vazgeçtiği para
Manchester City, Chelsea zincirini kırdıManchester City, Chelsea zincirini kırdı
Anahtar Kelimeler:
Premier League Ozan Tufan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Görüntüler kan dondurdu! "Boğazımı kesmeye başlamıştı"

Görüntüler kan dondurdu! "Boğazımı kesmeye başlamıştı"

Taliban'dan korkunç infazlar! Cesetleri vince astılar

Taliban'dan korkunç infazlar! Cesetleri vince astılar

Fenerbahçe'de Burak Kapacak isyanı

Fenerbahçe'de Burak Kapacak isyanı

Galatasaray'da Fatih Terim'den yeni yasak!

Galatasaray'da Fatih Terim'den yeni yasak!

Genç yıldız Süper Lig devine transfer oldu

Genç yıldız Süper Lig devine transfer oldu

Sözleşmesindeki şaşırtan gizli madde ortaya çıktı

Sözleşmesindeki şaşırtan gizli madde ortaya çıktı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Ortam gerildi: Hayırdır sen kimsin?

Ortam gerildi: Hayırdır sen kimsin?

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Rıdvan Dilmen'e tepki yağıyor!

Rıdvan Dilmen'e tepki yağıyor!

Milli futbolcu Premier Lig'e damga vurdu

Milli futbolcu Premier Lig'e damga vurdu

Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor!

Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.