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Ozan Tufan: "Premier Lig'de oynamak istiyorum"

29.03.2021 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takımımızın Norveç kahramanı Ozan Tufan, Letonya maçı öncesinde açıklama yaptı.

Ozan Tufan: "Premier Lig'de oynamak istiyorum"

A Milli Takımımızın Letonya ile oynayacağı maç öncesinde oyuncularımızdan Ozan Tufan basın toplantısında konuştu.

İki önemli galibiyet aldığımızı belirten 26 yaşındaki futbolcu, "Çok iyi futbolcularımız, çok değerli bir hocamız var. Bu ailenin bir ferdi olmaktan dolayı onur duyuyorum. Kağıt üstünde favori gözükmesek de iki maçta da büyük mücadele ederek kazanmayı başardık. Ülkeme katkı sağladığım için ayrı bir mutluluk yaşıyorum" dedi.

Kendisini en iyi hissettiği pozisyon sorulan Ozan, "Şu anda oynadığım mevkide kendimi iyi hissediyorum, kendimi iki yönlü oynamaya alıştırıyorum. Eksiklerim olmasına rağmen yapabildiğimi düşünüyorum. Zaman zaman hem kulüpte hem milli takımda sıkıntı olabiliyor. Nerede görev verilirse orada oynamaya çalışıyorum. Sağ bek oynadım, stoper, sol bek oynadım. Benim için fark etmiyor." cevabını verdi.

Kariyer hedefi sorulan milli yıldız, "Yeni başlıyoruz daha. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var, çok önemli. Her futbolcu gibi benim de hayalim yurt dışında kendimi göstermek, oralarda ülkemi temsil edebilmek. Premier Lig'de kendimi görmek istiyorum, inşallah bu da en kısa sürede gerçekleşir" diye konuştu.

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