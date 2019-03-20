Özbeklerin Nevruz tatlısı: Sümelek

Özbek halkı, şeker katılmamasına rağmen son derece tatlı olan ve birlik ve beraberliği simgeleyen "sümelek" tatlısı yaparak ilkbaharın müjdecisi Nevruz'a hazırlanıyor.

Özbekistan'da ilkbaharın gelmesiyle ülkenin dört bir yanında insanlar sümelek tatlısını hazırlayarak yakınlarına ve komşularına ikram ediyor. Aile fertleri veya yakın komşuların bir araya gelmesiyle büyük kazanlarda pişirilen sümelek, halkı bir araya getirmesinden dolayı Özbek toplumunda önemli yer tutuyor. Şeker katılmamasına rağmen son derece tatlı olan sümelek, Özbek halkı için birlik ve beraberliği simgeliyor.

Sümelek tatlısı, çimlendirilmiş buğdayın kökünün sıkılması ile elde edilen sıvıya, yağ ve un ilave edildikten sonra sürekli karıştırılarak yapılıyor. Toplumda saygı gören kadınların öncülüğünde çok sayıda kişi tarafından yapılan sümelek tatlısına, kazanının altı yanmaması için birkaç ceviz veya taş atılıyor. Kazanı her karıştıran kişi dilek tutup dua ediyor. Özbekler, sümelek karıştırılırken tutulan dilek ve duaların kabul olacağına inanıyor. Sümelek hazırlanırken bir araya gelen insanlar çeşitli şiir ve şarkılar söylüyor.