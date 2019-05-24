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Özbeklerin ramazan tatlısı 'Nişalda'

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 24.05.2019 15:57 | Son Güncelleme

Nişalda tatlısı sindirimi kolaylaştırdığından ağırlıklı olarak Ramazan ayında tüketiliyor. Özbekistan’da halk genellikle Ramazan ayında hazırlanan "nişalda" tatlısına büyük ilgi gösteriyor.

Özbeklerin ramazan tatlısı 'Nişalda'

Sadece Ramazan ayında hazırlanan nişalda, Özbeklerin Ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Sindirimi kolaylaştırması nedeniyle çoğunlukla ramazanda tüketilen nişalda için ülke genelinde bütün pazarlarda ayrı satış yerleri kuruluyor.

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Ramazan ayında pazarlarda sadece nişalda satan çok sayıda tatlıcı, bu tatlının müdavimlerinin ihtiyacını karşılamaya çalışırken, nişalda için hazırlıklar ise ramazan ayından önce dağlarda başlıyor.

Nişalda tatlısının özü, dağlarda kendiliğinden yetişen karanfilgiller ailesinden geliyor. Özbekistan'da "yetmek" diye adlandırılan bitki kökünün kurutularak uzun süre suda kaynatılması ve yumurta akı ile karıştırılmasının ardından karışıma hazırlanan şeker şurubu katılıyor. Sağlık açısından da pek çok faydası olduğu ifade edilen nişalda, sindirimi kolaylaştırması nedeniyle ülkede özellikle ramazan ayında tüketiliyor.

"30 yılda binlerce insana nişalda sattım"

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Taşkent’teki bir pazarda nişalda satan Muhabbet Niyazova, nişaldanın yapılışı ve faydalarını AA muhabirine anlattı. 30 yıldır nişalda sattığını dile getiren Niyazova, "30 yıl boyunca binlerce insana nişalda sattım. Ailemizce yapılan nişalda tatlısı binlerce ailenin iftar sofralarında yer aldı." diye konuştu.

Niyazova, nişaldanın ailede erkekler tarafından hazırlandığını ve bu geleneğin babadan oğla geçtiğini belirtirken, kadınların ise bunun satışını yaptığına işaret etti.

Günde 50 litreye kadar nişalda tatlısı sattığını aktaran Niyazova, "Nişalda, sağlık açısından da faydalı ve sindirimi kolaylaştırıyor. Bundan dolayı ağırlıklı olarak ramazan ayında tüketiliyor." dedi.

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Niyazova, nişaldayı yaparken iyi niyet ettiklerini vurgulayarak, "Nişalda iyi niyetli insanlar tarafından hazırlanmaması durumunda rengi ve tadı daha farklı olabiliyor. Bu nedenle nişalda yaparken iyi niyet ederek yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhabbet Niyazova, oruçlu olanların yanı sıra ülkeyi ziyaret eden yabancıların da bu tatlıya ilgi gösterdiğini kaydederken, ayrıca yurt dışında yaşayan Özbeklerden de nişalda için talepler geldiğini sözlerine ekledi.

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