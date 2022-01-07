MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Özcan Deniz 23 yaş küçük aşkıyla evleniyor mu?

Özcan Deniz 23 yaş küçük aşkıyla evleniyor mu?

07.01.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özcan Deniz kendisinden 23 yaş küçük aşkı için kesenin ağzını açmıştı. Özcan Deniz'in genç aşkı Samar Dadgar ile evleneceği iddiasına jet hızında yanıt geldi.

Özcan Deniz 23 yaş küçük aşkıyla evleniyor mu?

Özcan Deniz aradığı aşkı kendisine 23 yaş küçük modacı Samar Dadgar'da buldu. Oğlunun velayetini kaybetmesi sonrası aşk pozlarını paylaşarak herkesi şaşırtan Deniz'in genç aşkıyla evleneceği iddia edildi.

Özcan Deniz’in menajeri Söylemezsem Olmaz’a bu iddialarla ilgili "Evlilik yok, birbirlerine daha çok vakit ayırmaya çalışmak var" yanıtını verdi.

Özcan Deniz'den genç aşkı Samar Dadgar'a maddi destek!Özcan Deniz'den genç aşkı Samar Dadgar'a maddi destek!

Ayrıca Feyza Aktan'a velayet kaybetme konusunda ise “Kaybedilmiş bir velayet yok, haftanın 4 günü Kuzey, babası Özcan Deniz’de; 3 günü ise Feyza Aktan’da” açıklaması yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çapkın manken yıllar sonra ortaya çıktıÇapkın manken yıllar sonra ortaya çıktı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Eski rol arkadaşıyla öpüştü mü? Yanıt geldiEski rol arkadaşıyla öpüştü mü? Yanıt geldi
Anahtar Kelimeler:
Özcan Deniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kazakistan'da infazlar sonrası orduya 'vur' emri!

Kazakistan'da infazlar sonrası orduya 'vur' emri!

Memur ve emekliye ek zamda son dakika gelişmesi!

Memur ve emekliye ek zamda son dakika gelişmesi!

TikTok'ları sosyal medyayı sallayan savcı açığa alındı

TikTok'ları sosyal medyayı sallayan savcı açığa alındı

Karnı burnunda pozunu paylaşan Pınar Altuğ'a ilk yorum kayınvalideden geldi

Karnı burnunda pozunu paylaşan Pınar Altuğ'a ilk yorum kayınvalideden geldi

Erdoğan’ın o fotoğrafındaki dikkat çeken detay!

Erdoğan’ın o fotoğrafındaki dikkat çeken detay!

Eşiyle patronunun ilişkisini öğrendi, intikam için bakın ne yaptı

Eşiyle patronunun ilişkisini öğrendi, intikam için bakın ne yaptı

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Her şeyi itiraf etti! Olay MasterChef sözleri

Her şeyi itiraf etti! Olay MasterChef sözleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Bomba iddia! "50 milyon dolarını indirip..."

Bomba iddia! "50 milyon dolarını indirip..."

Sevgilisini gören manken sandı!

Sevgilisini gören manken sandı!

Arzu Balkan'ın son hali şaşkına çevirdi!

Arzu Balkan'ın son hali şaşkına çevirdi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.