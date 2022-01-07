Özcan Deniz 23 yaş küçük aşkıyla evleniyor mu?

Özcan Deniz aradığı aşkı kendisine 23 yaş küçük modacı Samar Dadgar'da buldu. Oğlunun velayetini kaybetmesi sonrası aşk pozlarını paylaşarak herkesi şaşırtan Deniz'in genç aşkıyla evleneceği iddia edildi.

Özcan Deniz’in menajeri Söylemezsem Olmaz’a bu iddialarla ilgili "Evlilik yok, birbirlerine daha çok vakit ayırmaya çalışmak var" yanıtını verdi.

Ayrıca Feyza Aktan'a velayet kaybetme konusunda ise “Kaybedilmiş bir velayet yok, haftanın 4 günü Kuzey, babası Özcan Deniz’de; 3 günü ise Feyza Aktan’da” açıklaması yapıldı.

