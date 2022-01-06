Özcan Deniz'den genç aşkı Samar Dadgar'a maddi destek!

2018 yılında evlendiği Feyza Aktan’dan 2019’da boşanan Özcan Deniz kendisine 23 yaş küçük sevgili buldu. Modacı Samar Dadgar ile aşk yaşayan ve geçtiğimiz gün birlikte yakalanan ikili çok mutlu. Oğlunun velayetini kaybetmenin üzüntüsünü genç aşkıyla atlatmaya çalışan Özcan Deniz sevgilisi için elinden geleni yapıyor.

49 yaşındaki ünlü şarkıcı, genç sevgilisinin kariyer planlamasına el attı. Daha önce rol aldığı bir projenin stil danışmanlığını Samar Dadgar’a yaptıran Deniz, şimdi de modacı aşkının 2015 yılında kurduğu markasını büyütmek için düğmeye bastı.

Deniz’in sevgilisine ofis tutup kadro oluşturmasına yardım ettiği öğrenildi. Aşkı için maddi ve manevi tüm desteği veren Özcan Deniz’in bu jestiyle sevgilisi Samar Dadgar’ı mutluluktan havalara uçurduğu söyleniyor.

Genç modacı şimdilerde yeni tasarımlarını Türkiye’de görücüye çıkarıyor.

