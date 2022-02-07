Özcan Deniz 8 konser için 2 milyon TL alacak

Feyza Aktan ile boşandıktan sonra çocuğunun velayeti için uğraşan ve olaylı süreçlerden geçen Özcan Deniz kendini işine verdi. Uzun süre sonra sahnelere dönen Özcan Deniz, dur durak bilmiyor.

Kıbrıs ve Türkiye olmak üzere kısa sürede onlarca konsere imza atan Deniz, yeni albüm çalışmaları için kolları sıvamış... Takvim'in haberine göre; en son 2012 yılında albüm çıkartan şarkıcı, 12. albümü için özenle çalışıyormuş.

Özcan Deniz, albümünün büyük bölümünü kendi yazdığı şarkılardan oluşturacakmış. Bu arada sahne aldığı mekanları hınca hınç dolduran Deniz, İstanbul'da bir mekanla 8 konserlik yeni bir anlaşma yapmış.

Deniz, bu anlaşma karşılığında 2 milyon lira alacakmış.

