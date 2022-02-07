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Özcan Deniz 8 konser için 2 milyon TL alacak

07.02.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Feyza Aktan'la olaylı boşanma sürecinden sonra kendisinden 23 yaş küçük Samar Dadgar ile yeni aşka yelken açan Özcan Deniz 8 konser için bir mekânla anlaştı. Özcan Deniz bakın kaç para alacak...

Özcan Deniz 8 konser için 2 milyon TL alacak

Feyza Aktan ile boşandıktan sonra çocuğunun velayeti için uğraşan ve olaylı süreçlerden geçen Özcan Deniz kendini işine verdi. Uzun süre sonra sahnelere dönen Özcan Deniz, dur durak bilmiyor.

Kıbrıs ve Türkiye olmak üzere kısa sürede onlarca konsere imza atan Deniz, yeni albüm çalışmaları için kolları sıvamış... Takvim'in haberine göre; en son 2012 yılında albüm çıkartan şarkıcı, 12. albümü için özenle çalışıyormuş.

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Özcan Deniz, albümünün büyük bölümünü kendi yazdığı şarkılardan oluşturacakmış. Bu arada sahne aldığı mekanları hınca hınç dolduran Deniz, İstanbul'da bir mekanla 8 konserlik yeni bir anlaşma yapmış.

Deniz, bu anlaşma karşılığında 2 milyon lira alacakmış.

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Anahtar Kelimeler:
Özcan Deniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
kim dinliyor ki bunu
az bile alıyor 8 10 alması lazım murat ovuncun sahne aldığı bir dünyada çok çok çok az
sonrada elektrik faturasını paylaşıp ben bunu nasıl odeyeyim der,bari siz yapmayın

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