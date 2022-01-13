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  4. Özcan Deniz’in yeni sevgilisi ailede kriz çıkardı! Özcan Deniz’in annesi evi terk etti

Özcan Deniz’in yeni sevgilisi ailede kriz çıkardı! Özcan Deniz’in annesi evi terk etti

13.01.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özcan Deniz'in kendinden bir hayli küçük modacı Samar Dadgar ile aşk yaşaması ailede kriz çıkardı. Feyza Aktan ile evliliği epey olaylı biten Deniz'in annesi oğlunun üzülmesini istemediği için bu aşka onay vermedi. Özcan Deniz’in yeni sevgilisi paylaşım yapınca anne evi terk etti.

Kendisinden 23 yaş küçük Samar Dadgar ile aşk yaşamaya başlayan Özcan Deniz çok mutlu olsa da Deniz'in ailesi bu ilişkiden çok memnun değil. Genç aşkına maddi ve manevi destekte bulunan Özcan Deniz'in yine genç isim Feyza Aktan ile yaptığı evlilik olaylı bitmişti. Yaşanan olaylara ailede dahil olmuş ve kavgalarla gündeme gelmişlerdi.

Özcan Deniz’in yeni sevgilisi Samar Dadgar ile beraberliği geçmişte yaşanan bu kötü deneyimler sebebiyle aile tarafından onaylanmıyor.

OĞLUNU ENGELLEDİ

İlişkiyi onaylamayan anne Kadriye Deniz, iddiaya göre oğluyla yaşadığı evi terk etti, oğlunu sosyal medyadan da engelledi.

Özcan Deniz 23 yaş küçük aşkıyla evleniyor mu?Özcan Deniz 23 yaş küçük aşkıyla evleniyor mu?

Oğlunun eski eşi Feyza Aktan’la olaylı boşanma sonrası yeniden üzülmesini istemeyen annenin bu beraberlik için “Rızam yoktur” dediğini Seren Serengil Söylemezsem Olmaz yayınında açıkladı.

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Özcan Deniz
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