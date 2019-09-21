MAGAZİN

Özcan Deniz: Benim öyle bir kardeşim yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 16:01 | Son Güncelleme

Son zamanlarda kardeşine yardım etmediği gerekçesi ile gündemden düşmeyen Özcan Deniz, hakkında çıkan haberlerle ilgili UçanKuş Tv ekranlarında yayınlanan Magazin Merkezi’ne açıkladı.

Özcan Deniz, açıklamalarında, “Hakkımda böyle haberlerin yapılması beni derinden üzmüştür. Söz konusu kişiden medya vasıtası ile haberdar oldum. Olayı öğrendikten sonra hemen araştırma yaptım. Soyağacımıza baktım. Babamın üstüne kayıtlı böyle biri yok” dedi.

YARDIM EDECEK Mİ?

‘Yardım isteyen kişiye herhangi bir yardım yapıp yapmayacağı’ sorusunu da yanıtlayan Özcan Deniz, kardeşi Ercan’a konu ile ilgili gerekli talimatları verdiğini söyledi.

Deniz, öte yandan hayranlarına yakın zamanda 4 şarkılık albüm yapacağını ve yeni bir film için de yönetmenlik koltuğuna oturacağı müjdesini verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Özcan Deniz kardeş yardım

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