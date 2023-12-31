Özcan Deniz eşinin falına baktı: Yeni yılda Samar Dadgar'ı şunlar bekliyor...

Oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan ile 2018'de nikah masasına oturan ve 2019'da olaylı bir şekilde ayrılan Özcan Deniz, aradığı aşkı Samar Dadgar da buldu.

Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük olan Samar Dadgar ile sessiz sedasız evlenmişti.

Kızıl Goncalar dizisinde Levent karakterine hayat veren ünlü oyuncu Özcan Deniz eşi Samar Dadgar'ın falına baktı. Eşi o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Dadgar, paylaşımına Özcan Deniz'i etiketliyerek "Falıma şakadan baktı bir sürü şey salladı. Ama genel olarak müthiş bir sene beni bekliyormuş özetlemem gerekirse" notunu düştü.







