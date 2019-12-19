Özcan Deniz'in 16 yaşındaki yeğeni ehliyetsiz otomobil kullandı

Özcan Deniz'in, menajerliğini yapan erkek kardeşi Ercan Deniz'in garajı lüks arabalarla dolu. Hatta Deniz'in 16 yaşındaki yeğeni D. Deniz, o garajdan aldığı Ferrari ile ehliyetsiz bir halde hız denemesi yapıyor.

Özcan Deniz' in kardeşi Ercan Deniz'in oğlu 16 yaşındaki D.D.'nin soysal medya hesabından ilk olarak lüks araçların bulunduğu garajı paylaştı. D.D. ardından o otomobillerden birine binerek yola çıktı.

D.D. lüks otomobilde kadrajın 250'yi bulduğu anlarda sevinç çığlıkları attı. (DHA)



