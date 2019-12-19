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Özcan Deniz'in 16 yaşındaki yeğeni ehliyetsiz otomobil kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 10:34 | Son Güncelleme

Özcan Deniz'in kardeşi Ercan Deniz'in oğlu D.D. sosyal medya hesabından lüks araçla hız denemesini paylaştı. 16 yaşındaki D.D. ehliyetsiz bir şekilde Ferrari otomobille hız denemesi yapınca gündeme geldi.

Özcan Deniz'in, menajerliğini yapan erkek kardeşi Ercan Deniz'in garajı lüks arabalarla dolu. Hatta Deniz'in 16 yaşındaki yeğeni D. Deniz, o garajdan aldığı Ferrari ile ehliyetsiz bir halde hız denemesi yapıyor.

Özcan Deniz' in kardeşi Ercan Deniz'in oğlu 16 yaşındaki D.D.'nin soysal medya hesabından ilk olarak lüks araçların bulunduğu garajı paylaştı. D.D. ardından o otomobillerden birine binerek yola çıktı.

D.D. lüks otomobilde kadrajın 250'yi bulduğu anlarda sevinç çığlıkları attı. (DHA)


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Özcan deniz geçen yıl ne kadar vergi ödedi?
o araba 360 basıyor 250 ne yaa
içeri atmak lazın illaki birilrimi ölecek 15 yıldan aşağı olmaz kurtarmaz
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