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Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan kimdir? Feyza Aktan ve Özcan Deniz'in kaç çocuğu var, isimleri ne?

17.05.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan, yaptığı açıklamaların ardından günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. 2018 yılında evlendiği Özcan Deniz'den 2019 yılında olaylı şekilde ayrılan ünlü isim merak konusu oldu. Vatandaşlar internette, Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan kimdir? Feyza Aktan ve Özcan Deniz'in kaç çocuğu var, isimleri ne? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte detaylar...

Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan kimdir? Feyza Aktan ve Özcan Deniz'in kaç çocuğu var, isimleri ne?

Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Boşanma davası sonrası yaşadıklarını anlatan ünlü isim, Özcan Deniz'in boşanma sözleşmesine 'sevgilisi olmaz' maddesi eklettirdiğini de söyledi. Peki Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan kimdir? Feyza Aktan ve Özcan Deniz'in kaç çocuğu var, isimleri ne? Detaylar haberimizde...

ÖZCAN DENİZ'İN ESKİ EŞİ FEYZA AKTAN KİMDİR?

Feyza Aktan 1992'de İstanbul'da doğdu.

Feyza Aktan, aslen Antalyalı'dır. Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ile Feyza Aktan, 8 Mart 2018'de evlenmiştir.

Nikah masasına oturduklarında bebek bekleyen çiftin oğulları Kuzey, 30 Nisan 2018 tarihinde dünyaya geldi.

Feyza Aktan ve Özcan Deniz 2019 yılında boşanmıştır.

FEYZA AKTAN VE ÖZCAN DENİZ'İN KAÇ ÇOCUKLARI VAR?

Feyza Aktan ve Özcan Deniz'in Kuzey Deniz adında 1 çocuğu var.

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Özcan Deniz
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