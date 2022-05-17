Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Boşanma davası sonrası yaşadıklarını anlatan ünlü isim, Özcan Deniz'in boşanma sözleşmesine 'sevgilisi olmaz' maddesi eklettirdiğini de söyledi. Peki Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan kimdir? Feyza Aktan ve Özcan Deniz'in kaç çocuğu var, isimleri ne? Detaylar haberimizde...

ÖZCAN DENİZ'İN ESKİ EŞİ FEYZA AKTAN KİMDİR?

Feyza Aktan 1992'de İstanbul'da doğdu.

Feyza Aktan, aslen Antalyalı'dır. Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ile Feyza Aktan, 8 Mart 2018'de evlenmiştir.

Nikah masasına oturduklarında bebek bekleyen çiftin oğulları Kuzey, 30 Nisan 2018 tarihinde dünyaya geldi.

Feyza Aktan ve Özcan Deniz 2019 yılında boşanmıştır.

FEYZA AKTAN VE ÖZCAN DENİZ'İN KAÇ ÇOCUKLARI VAR?

Feyza Aktan ve Özcan Deniz'in Kuzey Deniz adında 1 çocuğu var.

