Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’la rol aldığı Senkron dizisinde dikkat çeken şiddet sahneleri!

Sevilen şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Özcan Deniz, 2018 yılında nikah masasına oturduğu ve aynı yıl boşandığı Feyza Aktan’la birlikte kamera karşısına geçti. 2018 nisan ayında çocukları Kuzey’i kucağına alan çift, şu sıralar velayet için karşı karşıya.

Pandemi sürecinde aralarındaki buzları eriten çift karantinayı birlikte geçirdi. O dönemde evini film stüdyosuna çeviren Özcan Deniz, yazdığı bir senaryoyu Feyza Aktan’la birlikte çekmeye karar vermişti. O günleri "Bir yönetmeni eve kapatırsanız olacağı bu" sözleriyle açıklamıştı.

ÖZCAN DENİZ İMZALI SENKRON GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Özcan Deniz'in senarist ve yönetmenliğini üstlendiği 'Senkron' dizisi görücüye çıktı. Dizinin gerçek hayatla benzerlikleri izleyiciyi şaşırttı. Suç ve gerilim türündeki yapımda ünlü şarkıcının Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı sahneler dikkat çekti.

ŞAŞIRTAN BENZERLİK

Feyza Aktan, dizide eşinden şiddet gören ve 'Kuzey' adında bir oğlu olan 'Mina'yı canlandırıyor. Gerçek hayatta Özcan Deniz'in Feyza Aktan'a velayet davası açması gibi dizideki 'Sedat' karakteri de karısının oğullarını alıp, gitmesine izin vermiyor. Mina'nın, "Bana şiddet uyguluyorsun.