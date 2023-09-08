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  4. Özcan Deniz'in kendisinden 24 yaş küçük karısı hamile! Haberi alır almaz...

Özcan Deniz'in kendisinden 24 yaş küçük karısı hamile! Haberi alır almaz...

08.09.2023 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Feyza Aktan ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan Özcan Deniz, aradığı aşkı İranlı modacı Samar Dadgar'da bulmuştu. Yaş farkıyla gündeme gelen çift bebek heyecanı yaşıyor. Özcan Deniz baba olacağını öğrenince bakın ne yaptı.

Oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan ile 2018'de nikah masasına oturan ve 2019'da olaylı bir şekilde ayrılan Özcan Deniz, aradığı aşkı Samar Dadgar da buldu. Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük olan Samar Dadgar ile sessiz sedasız evlenmişti.

Özgü Namal ile rol alacağı diziyle ekranlara dönmeye hazırlanan 51 yaşındaki Özcan Deniz ikinci kez baba oluyor. Sabah'ta yer alan habere göre; modacı sevgilisi Samar Dadgar hamile.

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Özcan Deniz iddialara göre; mutlu haberi aldıktan sonra İranlı eşinin annesi ve babasını da İstanbul'a getirtti.

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Zekeriyaköy'de bir siteye yerleşen Dadgar'ın annesi ve babası torun heyecanını akrabalarıyla paylaştı.


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