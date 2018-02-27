Özcan Deniz ve sevglilisi nikah tarihi aldı

Birlikteliklerinde iki yıla yaklaşan çift, evlilik için gerekli evrakları tamamladıktan sonra Mart’ın ilk haftası nikah masasına oturacak. Özcan Deniz’in Zekeriyaköy’deki villasında gerçekleşecek nikaha, aileler ve yakın dostlar dahil 20 kişi davetli.

Yedi aylık hamile Feyza Aktan’ın gelinlik giymek istemediği öğrenildi. Düğün ise Özcan Deniz’in başrolünde yer aldığı ‘İstanbullu Gelin’ dizisinin finalinden hemen sonra olacak. Deniz, müstakbel eşiyle evlilik sözleşmesi yapmadı.

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