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Özcan Deniz ve sevglilisi nikah tarihi aldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.02.2018 11:54 | Son Güncelleme

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz (45) ile 7 aylık hamile sevgilisi Feyza Aktan (25) nikah tarihi almak için geçen hafta Sarıyer Evlendirme Dairesi’ne başvurdu.

Özcan Deniz ve sevglilisi nikah tarihi aldı

Birlikteliklerinde iki yıla yaklaşan çift, evlilik için gerekli evrakları tamamladıktan sonra Mart’ın ilk haftası nikah masasına oturacak. Özcan Deniz’in Zekeriyaköy’deki villasında gerçekleşecek nikaha, aileler ve yakın dostlar dahil 20 kişi davetli.

Yedi aylık hamile Feyza Aktan’ın gelinlik giymek istemediği öğrenildi. Düğün ise Özcan Deniz’in başrolünde yer aldığı ‘İstanbullu Gelin’ dizisinin finalinden hemen sonra olacak. Deniz, müstakbel eşiyle evlilik sözleşmesi yapmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Özcan Deniz evlilik

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bence doğumla nikahı ayni gün yapın yada nihantan çıkın doğuma gidin
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